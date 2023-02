Bomba Guardiola: colpo di scena incredibile

Colpo di scena incredibile per l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Lo spagnolo è al centro di uno scenario sorprendente: quello che sta accadendo ha colto tutti alla sprovvista.

Il Manchester City sta vivendo un periodo altalenante. Gli inglesi sono a -5 dalla capolista Arsenal e hanno una gara in più: lo svantaggio è di otto punti potenziali. L’ultima sconfitta contro il Tottenham ha lasciato l’amaro in bocca a Pep Guardiola, che già nelle scorse settimane ha dichiarato di ritenere improbabile la vittoria della Premier League: l’obiettivo sarà la Champions. Intanto, però, il club si trova al centro di voci preoccupanti legate a presunte irregolarità sportive commesse negli ultimi anni: il tutto si ripercuote sull’allenatore spagnolo.

Guardiola, colpo di scena: rottura con il City?

In Inghilterra ne sono certi: il City rischia pesanti sanzioni a causa di alcune irregolarità. Il club ha già smentito e si starebbe muovendo per difendersi dalle accuse, ma la sensazione è che si possa trattare di una questione che si protrarrà nel tempo.

A tal proposito, ovviamente, tutto questo coinvolgerà anche i giocatori e, soprattutto, Pep Guardiola. L’allenatore, in passato, ha già affermato di non poter lavorare in un ambiente “irregolare”. Fino a prova contraria, ovviamente, prevarrà la presunzione di innocenza, ma c’è il serio rischio che lo spagnolo possa dire addio al suo attuale club.

Di conseguenza, in molti si chiedono cosa possa succedere dopo un’eventuale separazione fra l’ex Barcellona ed il Manchester City. Difficilmente l’allenatore rimarrebbe senza panchina, ma è altrettanto vero che sono ben poche le società che possono permettersi il suo ingaggio da circa €23 milioni annui. Le destinazioni papabili, date le ampie disponibilità economiche, sono in Premier League: il Chelsea (che però ha da poco ingaggiato Potter), il Tottenham (Conte non ha ancora rinnovato) ed il Liverpool (Klopp sta attraversando un anno molto negativo).

In Spagna, invece, la possibile meta potrebbe essere una sola: l’Atletico Madrid data l’incertezza sul futuro di Simeone. Difficile pensare ad un ritorno al Barcellona: la società punta tantissimo su Xavi e l’ex centrocampista sta disputando un ottimo campionato. Lo stesso discorso vale anche per Galtier: il PSG sembra decisamente convinto ad andare avanti con lui. Un ritorno al Bayern, invece, non sarebbe da escludere a priori.

Infine, c’è la suggestione Brasile: più volte, in passato, il nome di Guardiola è stato associato alla panchina della Seleçao, che dopo l’addio di Tite non ha ancora scelto il nuovo CT.

La Serie A può solo osservare

Non è certo un mistero: ad oggi, nessuno può permettersi di ingaggiare Guardiola in Serie A. In passato il suo nome è stato accostato alla Juve, ma si è poi scoperto come si trattasse di una notizia priva di fondamento. L’arrivo dell’allenatore del City in Italia è pressoché impossibile: troppo pesante il suo ingaggio per immaginare questa possibilità. Almeno per ora, l’ultima immagine dell’ex centrocampista nel campionato italiano rimarrà quella che lo vede ritratto con la maglia del Brescia.

L’allenatore del City ha indossato anche la maglia della Roma in una breve parentesi. Dopo aver lasciato il Brescia, ha chiuso la sua carriera fra Qatar e Messico. Ora il presente è con il Manchester City, ma il futuro è tutto da decifrare.