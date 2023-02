Calciomercato, “Kvaratskhelia e Osimhen”: l’annuncio in diretta sconvolge i tifosi

Calciomercato Napoli, l’ex dirigente parla di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen: l’annuncio fatto in diretta sconvolge i tifosi.

A Napoli è già testa al prossimo calciomercato e l’ex famoso dirigente ha parlato del futuro dell’attaccante nigeriano e del classe 2001 georgiano: l’annuncio fatto in diretta sconvolge i tifosi azzurri, ecco cosa ha dichiarato.

Dalle parti di Castel Volturno continua la preparazione alla sfida contro la Cremonese di domenica sera. Gli azzurri, reduci dall’ennesima vittoria convincente per 0-3 sul campo dello Spezia, vogliono continuare ad accellerare in campionato in attesa del ritorno della Champions League e della sfida di ottavi di finale contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. L’obiettivo nelle teste dei giocatori rimane chiaro, nonostante le voci di mercato tipiche per giocatori decisivi come quelli azzurri.

Napoli, obiettivo scudetto: testa al campo nonostante le voci di mercato

In casa Napoli il sogno di poter ritornare a vincere quello scudetto che manca dal 1990 si fa sempre più forte e deciso. Gli azzurri, che nel corso delle ultime stagioni stati spesso tra le candidate alla vittoria finale ma senza riuscire a centrare l’obiettivo, hanno ora maturato un vantaggio imponente sulle dirette inseguitrici e possono quindi affrontare ogni partita con maggiore calma di chi prova a stare al passo.

La squadra allenata da Luciano Spalletti, dopo un’annata fatta di alti e di bassi come la scorsa, si trova ora in una situazione mai vissuta negli ultimi anni, ma la gestione che la squadra sta avendo è decisamente molto più matura di tutte le aspettative. Fondamentale in questo senso sono state anche le prestazioni eccellenti di tantissimi giocatori, risultati essere molto più indispensabili di quanto ci si potesse attendere.

Da chi già c’era, come Mario Rui e Osimhen, a chi è arrivato, come Kvaratskhelia e Kim, i nomi in copertina di questo Napoli sono davvero tanti e per alcuni loro è lecito attendersi un’estate molto rovente in ottica mercato. Due in particolare sono i nomi attenzionati, vale a dire i già citati Kvaratskhelia ed Osimhen: su di loro si è espresso l’ex dirigente Enrico Fedele.

Napoli, Fedele avverte: “Kvaratskhelia ed Osimhen…”

Intervistato a Radio Marte giovedì nel programma condotto da Massimo d’Alessandro, l’ex storico dirigente Enrico Fedele si è espresso su svariate questioni riguardanti il Napoli e la sua stagione. Il classe 1946 si è unito ai tanti complimenti fatti alla squadra di Spalletti e si è poi concentrato sul duo principe di questa squadra: Kvaratskhelia ed Osimhen.

Fedele ha ammesso come in estate non avrebbe mai pensato che i due potesse trovare un’intesa così forte, ma che ora, visti i risultati, si è dovuto ricredere. L’ex dirigente ha poi parlato del duo in chiave mercato e lo ha fatto commentando le parole di De Laurentiis, il quale ha dichiarato di non voler cedere i due: “De Laurentiis non ha detto la verità su Osimhen e Kvaratskhelia: se arrivano offerte importantissime il Napoli li cederà”.

Fedele ha spiegato come tutto ha un prezzo e vista la linea scelta dalla società da un punto di vista economico è impossibile pensare ad un rifiuto in caso di offerte molto alte. Per i tifosi rimane dunque la preoccupazione di dover salutare uno dei propri big in estate, ma per il momento il focus resta esclusivamente sul campo e sulla corsa allo scudetto.