Mourinho, doccia gelata: colpo di scena assurdo

Nonostante sul campo stiano arrivando risultati positivi, Napoli e Coppa Italia a parte, fuori dal rettangolo di gioco la Roma di José Mourinho non sta vivendo un momento felicissimo.

I giallorossi, infatti, devono fare i conti con i tanti casi scoppiati negli ultimi mesi e, allo stesso tempo, cercare di mantenere alta la concentrazione in vista della fase clou di questa stagione.

Un colpo di scena assurdo e inaspettato, inoltre, potrebbe scombinare i piani della società e della famiglia Friedkin. A questo punto delle cose la gestione dei vari casi potrebbe rivelarsi più complicata del previsto e scatenare un vero e proprio esodo nella finestra di mercato estiva. I tifosi romanisti fanno gli scongiuri ma, ad oggi, la doccia gelata non sembra assolutamente da escludere.

Karsdorp verso il reintegro, Zaniolo lascia nell’indifferenza

Due dei casi più eclatanti degli ultimi mesi giallorossi vedono protagonisti Rick Karsdorp e Nicolò Zaniolo. Entrambi, pero motivazioni differenti, sono stati messi fuori rosa dalla società e spinti a trovare una nuova sistemazione lontano da Trigoria. Il primo, nonostante le iniziali voci di un interessamento da parte della Juventus, è rimasto in giallorosso e, dopo essersi allenato con serietà e intensità, viaggia verso il reintegro in gruppo. Chiaramente non c’è da aspettarsi la riconquista immediata del posto da titolare, però questo gesto potrebbe aiutare la Roma nei tanti impegni stagionali e a non svalutare il prezzo in vista di una possibile cessione in estate.

Molto diversa per motivazioni ed epilogo la vicenda legata a Nicolò Zaniolo. Il fantasista ha rotto con società, tecnico e tifoseria chiedendo a gran voce adeguamento o cessione. Ad incrinare i rapporti, inoltre, ha contribuito il rifiuto alla lauta offerta del Bournemouth. La quesitone si è risolta con la cessione last minute al Galatasaray che accontenta, parzialmente, tutte le parti in causa.

Colpo di scena inaspettato: arriva la doccia gelida per la Roma

Proprio la gestione del caso Zaniolo potrebbe portare complicazioni in casa Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, José Mourinho non avrebbe apprezzato la mancata sostituzione del fantasista e potrebbe cambiare aria al termine della stagione.

Secondo alcune indiscrezioni portate alla luce dal giornalista Simon Phillips, Mourinho si sarebbe proposto alla nuova dirigenza dei Blues per un possibile terzo mandato. I cattivi risultati ottenuti sin qui da Graham Potter, inoltre, lasciano pensare ad un cambio di guida tecnica dalle parti di Stamford Bridge. Lo Special One, dunque, è uno dei candidati più papabili insieme a Zinedine Zidane con i tifosi della Roma che sperano, invece, di vedere ancora il loro condottiero sulla panchina giallorossa.