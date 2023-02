Cremonese, incubo per Ballardini in vista del Napoli

In casa Cremonese è un incubo per mister Davide Ballardini la preparazione della sfida contro il Napoli: ecco per quale motivo.

I grigiorossi, che hanno eliminato dalla Coppa Italia il Napoli un mese fa, si trovano ora in una situazione difficilissima in vista della sfida contro gli azzurri: per mister Ballardini si può parlare di un vero e proprio incubo.

La ventiduesima giornata di Serie A ha in programma la sfida tra Napoli e Cremonese. Il match è un vero e proprio testacoda con gli azzurri primi con distacco che affronteranno i grigiorossi ultimi in campionato e ancora senza vittorie. La partita si proseptta sulla carta semplice per il Napoli, ma occhio alle insidie, considerando anche che proprio i lombardi hanno eliminato i campani dalla Coppa Italia nello scorso gennaio.

Napoli-Cremonese: sfida da non sottovalutare, ma per i grigiorossi continua l’incubo

Quella dello stadio Maradona di Napoli sembra essere una di quelle partite dall’esito scontato, una di quelle dove pensare ad un risultato diverso dalla vittoria della squadra favorita è quasi impossibile. La storia recente ci racconta come il Napoli, in questa stagione di Serie A, ha raramente sbagliato questi appuntamenti, con un unico stop a sorpresa ad inizio anno contro il Lecce neopromosso.

Per la Cremonese di mister Ballardini non c’è più margine d’errore e dopo 21 partite senza trovare i tre punti, quella del Maradona suona come una partita già da dentro o fuori. Dopo l’esonero di Alvini e l’arrivo del tecnico ex Genoa i risultati sono arrivati solo in Coppa Italia, in cui i grigiorossi si sono sorprendentemente spinti in semifinale, ma in Serie A i problemi stanno continuando.

Per la Cremonese il ritorno nella massima serie del calcio italiano è stato fin qui disastroso, ma le partite da giocare sono ancora tante e di “miracoli“, soprattutto negli ultimi anni, se ne sono visti parecchi. Di certo affrontare un avversario di tale calibro è molto difficile, ancora di più se, come nel caso dei grigiorossi, la preparazione alla sfida diventa un vero e proprio incubo.

Cremonese: pessime notizie in vista di Napoli

La sfida proibitiva del Maradona non sarà di certo lasciata comunque al caso per la Cremonese, così come non lo sarà per Spalletti. Mister Ballardini, un esperto in fatto di salvezze, sa perfettamente quanto ogni sfida sia importante ai fini del risultato finale, ma a complicare enormemente il suo compito ci sono le assenze: ben 5 in vista della sfida contro la prima in classifica.

Quella di David Okereke e Cyril Dessers, attaccanti che erano parsi in buona forma prima dello stop per i guai fisici, è senza dubbio la più pesante per la Cremonese, la quale però dovrà fare a meno anche di altri elementi. Locoshvili, Quagliata e Buonaiuto completano un quadro di indisponibili da incubo per Ballardini, il quale dovrà quindi cercare di trarre fuori il meglio anche da chi, almeno secondo i piani di inizio stagione, era considerato riserva.