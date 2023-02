De Laurentiis può stappare una bottiglia: la notizia (straordinaria) prima di Napoli-Cremonese

De Laurentiis sorride, la notizia è arrivata proprio a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Cremonese ed è davvero una manna.

Non c’è dubbio, non è minimamente in discussione, la famiglia De Laurentiis sta lasciando il segno nel calcio italiano.

La gestione societaria è impeccabile e, come il patron azzurro ha sottolineato anche nell’intervista alla ‘Bild’: “Noi non abbiamo debiti”. Motivo per cui non c’è esigenza alcuna di vendere i ‘gioiellini’ della squadra.

Nessuno è in vendita. Nessuna pedina dello scacchiere di Spalletti è in dubbio per l’anno prossimo. Certo, un’offerta a più zeri farebbe vacillare chiunque e forse De Laurentiis potrebbe convincersi. Ma è tutto da vedere. Per ora, non si muove una foglia per quanto riguarda i trasferimenti in uscita. Eppure c’è fermento. Tanto fermento. E tanta gioia, forse non proprio direttamente per quello che concerne il Napoli, ma…

Splendida notizia per De Laurentiis che può stappare una bottiglia

Continua a vincere il Bari e continua a segnare Cheddira. Adesso, il club di proprietà della famiglia De Laurentiis si trova in Serie B a quota 39 punti, in compagnia della Reggina. Se il Napoli va a gonfie vele, il Bari non è da meno. Cheddira segna ancora, anche se nel primo tempo ha sbagliato un rigore. Sta di fatto, però, che se l’attaccante continua a segnare questa è un’ottima notizia in chiave Bari, ma anche in chiave Napoli.

De Laurentiis sorride, ma anche i tifosi napoletani. Ricordiamo, a tal proposito, che Giuntoli si è già mosso per portarlo alla corte di Spalletti nel mese di gennaio. Non se n’è fatto nulla, è vero. Ma c’è del fuoco che arde sotto la cenere di una trattativa non andata a buon fine. L’attaccante potrebbe trasferirsi semplicemente nella prossima sessione di calciomercato, in estate. E potrebbe vestire proprio la maglia azzurra. Del resto, l’intesa tra i due De Laurentiis, proprietari del Napoli e del Bari, non potrebbe essere più alta.

Cheddira-Napoli: l’affare si farà?

Sappiamo che si tratta di un attaccante di alto spessore. La Serie B gli ha dato modo di fare esperienza e mettere a segno un bel po’ di gol. Il ds del Bari Ciro Polito, in conferenza stampa, proprio sul futuro del calciatore ha dichiarato: “La volontà di Cheddira di rimanere a Bari è stata altissima, ma esiste l’ambizione personale a cui dare conto. Se ci saranno sette, otto squadre di Serie A su di lui, come si può trattenerlo se è il suo sogno?” .

Stando ai numeri: l’attaccante del Bari ha segnato 19 gol (compresa quest’ultima) tra campionato e Coppa Italia. Statistiche alla mano, la metà dei gol segnati dal Bari in questa stagione porta la firma di Cheddira. Un numero importante che, chissà, probabilmente farà lievitare il costo del cartellino. Fino ad ora, si era parlato di una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni. Ci sarà qualche cambiamento? Staremo a vedere.