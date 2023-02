Spalletti si sbilancia: “Uno dei più grandi in circolazione”

Alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Napoli: Luciano Spalletti. L’ex Inter ha presentato la sfida contro i grigiorossi e ha avuto parole al miele per un calciatore.

La Cremonese, nonostante l’ultimo posto in classifica, rimane una squadra temibile che ha già colpito duramente i partenopei. Agli ottavi di finale di Coppa Italia, infatti, gli azzurri sono stati sconfitti ai rigori dalla formazione grigiorossa.

Per il posticipo domenicale dello Stadio Maradona, dunque, l’allenatore del Napoli dovrebbe mandare in campo la migliore formazione possibile per proseguire la marcia verso il titolo senza pensare all’avvicinarsi di un altro importantissimo impegno: il match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro i temibili tedeschi dell’Eintracht Francoforte, campioni uscenti in Europa League.

Il Napoli resta concentrato: vietato sottovalutare la Cremonese

La ventiduesima giornata di Serie A mette di fronte la capolista e il fanalino di coda del campionato: Napoli e Cremonese. I partenopei stanno disputando una stagione straordinaria fatta di vittorie, bel gioco, grandissima prolificità offensiva e compattezza difensiva. La Cremo, invece, cerca ancora la prima vittoria in campionato e, nonostante il buon gioco espresso sia con Alvini che con Ballardini, si trova immersa in acque molto pericolose. Il testacoda, però, non deve far rilassare eccessivamente i partenopei che sono stati già battuti in Coppa Italia proprio dalla Cremonese.

Per questo il tecnico azzurro predica serietà e concentrazione. I tredici punti di vantaggio sull’Inter seconda sono un bottino considerevole, ma pensare di aver già ottenuto il titolo potrebbe portare a pericolosi contraccolpi. Per questo, come affermato dallo stesso Spalletti, è vietato sottovalutare i grigiorossi.

Parole al miele del tecnico: Spalletti si sbilancia

Anche contro l’ultima in classifica, dunque, scenderà in campo la migliore formazione possibile nonostante le validissime seconde linee del Napoli scalpitino per una chance dal primo minuto. Tra questi ci sono Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori ma anche Gianluca Gaetano, ex della gara e a lungo cercato dalla Cremonese per un ritorno in prestito.

A frenare la trattativa, oltre alle volontà di società e allenatore, è stata la decisione del centrocampista di non voler lasciare questo fantastico gruppo. Proprio di Gaetano ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti, esprimendo un incoraggiante giudizio sul suo futuro unito al rammarico per il poco spazio che, fino ad ora, gli è stato concesso. Ecco le parole di Spalletti: “Gaetano per me diventerà uno dei più grossi centrocampisti in circolazione, ma ci sono altri giocatori e altre considerazione da fare. Purtroppo quando si fa questo mestiere bisogna lasciar fuori qualcuno e non è meglio di quello che gioca, ma quello che gioca magari fa funzionare meglio gli altri 10 e si ragiona in base ai risultati, alla società, ai tifosi, alla città, tutto per lei!“.

Futuro assicurato, dunque, per Gaetano che, secondo Spalletti, ha tutte le carte in regola per imporsi in Italia e non solo. Il centrocampista, adesso, dovrà pazientare in attesa di un’occasione da cogliere al volo.