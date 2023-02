Napoli-N’Dicka: chi è, prezzo cartellino, ingaggio e la caratteristica che lo rende speciale

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis pensa già ai rinforzi per la squadra del futuro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che non ha mai interrotto il suo lavoro in ottica mercato.

Uno degli obiettivi della squadra partenopea è il difensore francese Evan N’Dicka, che nel recente passato era stato accostato con molta insistenza al Milan che, però, ha deciso di puntare sul tedesco Malick Thiaw.

Il nome di N’Dicka è stato ultimamente rispolverato in ottica Napoli. Il club, infatti, è alle prese con i rinnovi di Juan Jesus e Amir Rrahmani. Sulla testa dei partenopei, inoltre, pesa l’incombenza della clausola presente nel contratto di Kim Min-jae, con Giuntoli e De Laurentiis già all’opera per rimuoverla adeguando il contratto del sudcoreano, grande leader della difesa azzurra.

Da avversario a possibile rinforzo: chi è Evan N’Dicka

Poteva essere già a partire da questa estate un’avversario del Napoli nel campionato italiano ma la trattativa con il Milan si è conclusa in un nulla di fatto. Evan N’Dicka aveva attirato i riflettori su di sé grazie all’ottima stagione disputata con l’Eintracht Francoforte e culminata con la vittoria in Europa League nella finale di Siviglia contro i Glasgow Rangers. Vittoria che ha permesso alla formazione tedesca di accedere ai gironi di Champions League dove ha chiuso al secondo posto dietro il Tottenham di Antonio Conte.

L’urna di Nyon è stata beffarda e ha messo uno di fronte all’altro il difensore francese e il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto l’interesse per il difensore e, al momento, ha scavalcato il Milan. Di N’Dicka ha recentemente parlato anche ADL che, durante la sua lunga intervista alla Bild, ha parlato dei prossimi avversari degli azzurri in Champions: l’Eintracht Francoforte. Ecco le parole del patron: “Le possibilità di avanzare sono del cinquanta per cento. Quali giocatori dell’Eintracht andrebbero bene nel mio Napoli? Penso a gente come Ndicka, Götze e Kolo Muani“.

Un difensore moderno per il Napoli: le caratteristiche di N’Dicka

Evan N’Dicka è un difensore francese classe 1999. Cresciuto calcisticamente nell’Auxerre, nel luglio 2018 è stato acquistato per poco più di 5 milioni dall’Eintracht Francoforte, suo attuale club. Con i tedeschi ha affinato le sue doti difensive e di leadership e nella stagione 2021/22 è stato uno dei grandi protagonisti della stagione.

N’Dicka è un difensore mancino che fa della stazza fisica il suo punto di forza. Nonostante i 194 centimetri, però, può vantare anche buona rapidità e agilità. Il francese riesce spesso a saltare l’uomo e spesso lo si vede uscire dall’area palla al piede. La sua grande fisicità, inoltre, lo rende ostico negli uno contro uno e molto pericoloso in area di rigore avversaria. Nonostante gli zero gol siglati in questa stagione, infatti, N’Dicka è un difensore con il vizio del gol. Con la maglia dell’Eintracht Francoforte, infatti, ne ha segnati ben 9. Che si vanno a sommare a quelli con la Nazionale francese Under 20 ed Under 21. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni, ma il contratto in scadenza nel giugno 2023 lo rende appetibile per diversi top club. All’Eintracht percepisce poco meno di un milione l’anno, cifra pienamente in linea con le casse azzurre. N’Dicka e il Napoli, dunque, si affronteranno in Champions in attesa di un possibile matrimonio.