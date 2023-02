Napoli, Lobotka non può crederci: il video diventa virale su Tik Tok

Stanislav Lobotka è stato protagonista di un video divenuto virale su Tik Tok: il centrocampista slovacco non riesce a credere ai suoi occhi

Nella stagione formidabile che sta disputando il Napoli sono tanti i giocatori che si stanno mettendo in mostra e che stanno esaltando i tifosi. Uno di questi è Stanislav Lobotka, con il centrocampista slovacco che è riuscito a conquistarsi l’affetto della piazza dopo un inizio difficile.

Arrivato dal Celta Vigo nel gennaio del 2020, inizialmente Lobotka fece una grande fatica ad integrarsi e ricevette anche critiche abbastanza dure. Lo slovacco, però, non si è mai arrese e le cose per lui sono andate in netto miglioramento, soprattutto da quando è arrivato Spalletti che lo ha fatto diventare un elemento fondamentale del centrocampo azzurro. E non è una casualità il fatto il Napoli lo abbia blindato con un rinnovo fino al 2027, seppur non ancora ufficiale.

Lobotka factotum del Napoli: lo slovacco è ora indispensabile

Dopo il suo primo anno al Napoli, in pochi avrebbero scommesso in una permanenza di Lobotka ed invece il centrocampista slovacco ha sorpreso tutti, non prestando attenzione alle critiche e pensando solo a lavorare. L’ex Celta Vigo è riuscito ad affermarsi in una piazza importante come quella azzurra a suon di prestazioni, merito anche della pazienza e della fiducia avuta in lui da Luciano Spalletti. Da quando l’allenatore toscano è arrivato al Napoli, infatti, Lobotka è diventato tutt’altro giocatore, con il centrocampista slovacco che è divenuto indispensabile per la squadra azzurra.

Spalletti gli ha affidato molteplici compiti, con Lobotka che è diventato a tutti gli effetti il factotum del Napoli. Il centrocampista slovacco, oltre ad offrire grande equilibrio nelle due fasi di gioco, è la mente del gioco degli azzurri e ciò è confermato dal fatto che, quando manca, la squadra ne risente molto. Spalletti azzardò un paragone con Iniesta tempo fa e qualcuno scoppiò anche a ridere, ma forse il tecnico azzurro ci aveva visto lungo su Lobotka e così anche la società che annuncerà presto il suo rinnovo fino al 2027.

Se il Napoli si trova in testa alla classifica è anche per merito di Lobotka che in mezzo al campo fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Lo slovacco si è fatto apprezzare anche fuori dal campo e nelle ultime ore è stato protagonista di un video divenuto virale su Tik Tok che farà sorridere i tifosi azzurri.

Lobotka lasciato di stucco: il video fa il giro del web

I tifosi sono abituati a vedere Lobotka fare magie in mezzo al campo, ma stavolta è stato il centrocampista slovacco a restare completamente senza parole. Il giocatore è stato infatti il protagonista di un video pubblicato su Tik Tok dal mago napoletano Jey Lillo divenuto immediatamente virale dove lo si vede assistere ad un trucco di magia. A Lobotka è stato chiesto di scegliere una carta senza doverla guardare e dopo aver deciso ha potuto constatare di aver pescato un 2 di cuori.

Il mago napoletano ha poi sorpreso lo slovacco, togliendosi la felpa e mostrando la maglia del Napoli che portava sotto e che alle spalle aveva proprio il numero 2 con il cognome di Lobotka inciso sopra. Un “trucco” che ha lasciato davvero senza fiato il giocatore, con la sua reazione che ha fatto sorridere i tifosi. Prima del trucco, invece, Lobotka ha pensato bene di entusiasmare i tifosi quando alla domanda del mago sul se il Napol vincerà lo scudetto quest’anno ha risposto con un si davvero deciso.