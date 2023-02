Pogba, la frase in diretta gela i tifosi: “Meglio non dire niente”

Paul Pogba non sarà in campo neanche con la Fiorentina: il suo rientro è un rebus e quella frase pronunciata in diretta su TVPlay agita i tifosi.

Il centrocampista francese non sarà del match contro i viola: per ora non ha ancora giocato un minuto dal suo ritorno a Torino.

Sicuramente non è stato il ritorno dei sogni fin qui: Pogba è tornato alla Juve a parametro zero, ma non ha ancora indossato la maglia bianconera in una gara ufficiale in questa stagione. Come ben noto, si è infortunato in estate e, dopo l’iniziale terapia conservativa, ha scelto di operarsi prolungando lo stop. Dopo la convocazione contro il Monza, è tornato fra gli indisponibili e ora il suo ritorno in campo è un rebus: non si sa quando sarà nuovamente disponibile. Un ospite di TVPlay ha provato a fare chiarezza, ma i tifosi sono gelati.

Pogba, mistero sul ritorno in campo: quella frase spiazza tutti

Zero minuti in campo, tante polemiche e poche certezze: la seconda esperienza di Pogba alla Juve si può riassumere così. La scelta di operarsi in un secondo momento e i video sulla neve in inverno non sono stati graditi dai tifosi, che però lo aspettano in campo per accogliere nuovamente quel giocatore che aveva conquistato tutti sin dal suo arrivo da ragazzino a Torino. Lo aspetta anche Allegri, che ad oggi non ha ancora potuto schierare il suo centrocampo ideale.

Ad oggi non c’è una data prevista per il ritorno in campo: di questo ha parlato Marco Guidi ai microfoni di TVPlay. Secondo il giornalista sarà importante procedere per gradi senza stabilire un giorno preciso per il suo rientro fra i convocati. Inoltre, ha aggiunto una battuta che, però, lascia ben capire quale sia la situazione di totale incertezza: “Se ogni volta che si pensa che rientri si fa male forse è meglio non dire niente”. In altri termini, questo concetto è stato espresso anche da Allegri in conferenza stampa.

L’allenatore si è mostrato rammaricato per la condizione di Pogba: “Oggi non c’è e mi dispiace. Questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, ma non so dirvi quando potrà tornare e questa è la cosa che dispiace di più”. Allegri ha poi aggiunto che il francese sta lavorando molto per tornare il prima possibile, ma ha ricordato come il suo sia stato un infortunio molto complicato da gestire.

Guidi su Vlahovic: “È fondamentale”

Chi invece è tornato in campo è Dusan Vlahovic. Il serbo, che ha saltato diverse partite prima e dopo il Mondiale, sta ritrovando la miglior condizione fisica possibile. Contro la Salernitana è tornato al gol grazie ad una doppietta e, secondo Guidi, il suo rientro può essere fondamentale per la Juve.

Il giornalista ha affermato: “Vlahovic visto contro la Salernitana, soprattutto dopo il rigore, mi è sembrato un giocatore tornato in fiducia. Non era solo questione fisica, ma mentale. Dominante per il resto della partita. Vero, contro la Salernitana, ma in tante partite anche semplici non era riuscito ad incidere, invece è stato dominante”.

Dato l’infortunio di Milik, inoltre, il suo ritorno risulta essere ancor più importante per Allegri.