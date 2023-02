Napoli, la notizia è delle più belle: festa grande!

Arriva una notizia meravigliosa in casa Napoli, una delle più belle in assoluto: è festa grande, bisogna darsi alla pazza gioia.

Dalle parti di Castel Volturno arriva una notizia meravigliosa, una di quelle più belle in assoluto che merita di essere festeggiata alla grande: ecco di cosa si tratta e chi è il protagonista assoluto della novità.

Per il Napoli si avvicina la sfida contro la Cremonese, la penultima di campionato prima del ritorno della Champions League e dell’ottavo di finale contro l’Eintracht. La sfida contro i grigiorossi sarà importante per i campani per proseguire la strada verso il terzo scudetto della propria storia e a saperlo bene è anche Spalletti: il tecnico toscano è stato chiaro nella conferenza stampa pre partita.

Spalletti in conferenza: “Solo Cremonese!”

La conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Cremonese lancia un chiarissimo messaggio da parte di Luciano Spalletti: la squadra non pensa, almeno per il momento, al titolo. Il tecnico toscano è parso quasi infastidito dalle domande fatte dai giornalisti sull’argomento e le sue risposte hanno mostrato chiaramente come lui in primis vuole da parte dei suoi la massima concentrazione.

L’ex allenatore di Inter e Roma ha sottolineato come pretenda la massima concentrazione da parte del suo Napoli su questa gara, ancor di più se si considera come in Coppa Italia la sfida sia terminata con il passaggio dei grigiorossi ai calci di rigore. Particolarmente esplicativo è un passaggio della conferenza proprio su questo tema.

Rispondendo ad una domanda sullo scudetto e sulla possibile vittoria del Napoli Spalletti è parso stizzito e con ironia ha quindi risposto: “C’è chi dice basta vincerne 13 per la matematica, e quindi c’è da vincerle! Chi ce le dà da vincere? Le sembrano poche?”. Il tecnico toscano ha poi rivelato una notizia splendida che ha come protagonista un suo calciatore: Tanguy Ndombele.

Ndombele assente all’allenamento: ecco il motivo

L’importanza della sfida, sottolienata a più riprese anche dallo stesso Luciano Spalletti, chiede la presenza di tutti gli effettivi per il Napoli, così da poter contare sul massimo delle proprie forze per riuscire a portare a casa tre punti chiave nella corsa allo scudetto. Proprio per questo motivo ha fatto molto rumore nella giornata di oggi l’assenza all’allenamento di Tanguy Ndombele: in conferenza Spalletti ha spiegato il motivo.

L’assenza del francese ex Lione è dovuta ad una notizia meravigliosa: la moglie è ormai prossima al parto. Ndombele è stato quindi più che giustificato nella sua assenza, si vedrà se la cosa si ripeterà anche per la partita di campionato o se il giocatore in prestito dal Tottenham sarà presente almeno in panchina, nelle prossime ore si saprà di più.