Calciomercato, l’annuncio del ‘gioiellino’ della Serie A che piace a Giuntoli

Il classe 2002 piace a tantissime squadre e per quel che ha dimostrato quest’anno potrebbe già essere considerato come uno degli astri nascenti del calcio europeo.

Di mercato non se ne dovrebbe parlare, ma è chiaro che il tema continua a tenere banco negli ambienti delle principali società italiane che, come da loro prassi, pianificano il futuro seguendo tempistiche precise.

Non è sempre facile portare a casa colpi di mercato, ma a volte l’astuzia del dirigente conta quanto la disponibilità economica della società. È il caso di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che con poche risorse finanziare, se comparate rispetto ad altri club europei, ha acquistato calciatori di livello internazionale permettendo alla guida tecnica Luciano Spalletti di avere quel materiale umano che desiderava. E da questo punto di vista tutto è andato nel verso giusto: il Napoli è primo in Serie A con un distacco imponente dalla seconda e ha tutte le carte per dire la sua anche in Champions League.

Come detto però già si pensa al futuro e Giuntoli vorrebbe muoversi in anticipo come fece un anno fa convincendo la Dinamo Batumi e Khvicha Kvaratskhelia. Ecco chi è il profilo che piace tantissimo agli azzurri.

Napoli su Doig: le parole del calciatore sul suo futuro

Josh Doig, 21 anni da compiere, si sta ritagliando i suoi spazi ed è candidato a essere uno dei calciatori più chiacchierati del prossimo mercato. In quel di Verona, sponda Hellas, è riuscito a dare il massimo aiutando i compagni che di certo non stanno vivendo un buon momento in campionato: i veneti sono terzultimi in classifica ma hanno ancora qualche speranza di accorciare nei confronti dello Spezia che ha, al momento, quattro punti in più in campionato.

In una intervista al Times, Doig ha parlato del suo momento in Italia, in Serie A, ma soprattutto ha fatto riferimento alle voci di mercato che lo vedono al centro. “Interesse delle Big? È bello essere collegato a questi grandi nomi, fa bene a me stesso, alla mia fiducia. So però che non devo guardare queste cose”, dice Doig riferendosi all’interesse di Napoli, Lazio e Inter. Sull’importanza dei campi del campionato italiano lo scozzese non ha dubbi: “Ho giocato al Celtic Park, all’Ibrox, ma a San Siro è tutto più speciale. Quando arriva un gol come quello dell’altra settimana si sente un rumore che non mai ascoltato“.