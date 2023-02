Osimhen, non è sempre tutto ‘rose e fiori’: colpo basso per lui

Colpo basso per Victor Osimhen, purtroppo bisogna registrare anche questo. Cosa è appena successo e perché se ne parla tanto.

La stagione del Napoli è semplicemente devastante e sono tanti i numeri che confermano quanto bene stiano facendo gli azzurri che corrono velocemente verso uno scudetto che attendono da più di 30 anni.

Sono molti i protagonisti della squadra di Spalletti che la stanno trascinando al titolo ed uno di questi è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante del nigeriano, così come la squadra, sta disputando una stagione super ed è attualmente il capocannoniere della Serie A con i suoi 16 gol. Ma questo è soltanto uno dei dati della stagione straordinaria che sta vivendo Osimhen in maglia azzurra, con l’ex Lille deciso a non fermarsi proprio ora.

Napoli, è un super Osimhen: i numeri dell’attaccante nigeriano impressionano

Lo scorso anno, gli infortuni ed il COVID-19 minarono seriamente la stagione di Victor Osimhen che non ebbe la possibilità di essere decisivo come avrebbe voluto ed il Napoli ha sofferto molto la sua assenza. Anche dopo il rientro, per Osimhen è stato difficile essere protagonista, con l’attaccante nigeriano che ricevette anche delle critiche da parte di alcuni tifosi. Quest’anno, invece, la musica è davvero cambiata per l’ex centravanti del Lille che sta ripagando la fiducia del Napoli non solo con i gol, ma anche con le prestazioni ed i suoi numeri sono davvero impressionanti.

In questa stagione, Osimhen è sceso in campo in 21 occasioni, segnando 16 gol in campionato ed 1 in Champions League contro l’Ajax, oltre ad aver firmato anche 4 assist in campionato. Spaventosa è anche la media gol dell’attaccante nigeriano che segna una rete ogni 88 minuti secondo Transfermarkt, una media pazzesca ed in Europa solo Haaland del Manchester City ha fatto meglio con 1 gol ogni 66 minuti. Inoltre, Osimhen è riuscito ad essere finalmente decisivo anche nei big match non solo con i gol, ma anche con le prestazioni, togliendosi il peso di essere un giocatore non capace di indirizzare le partite che contano.

L’evoluzione di Osimhen è stata notata da tutti e non è un caso se in Europa molti top club lo stanno seguendo con interesse, con De Laurentiis che ha già ribadito di non volerlo vendere. Tuttavia, l’attaccante nigeriano non piace a tutti e nelle ultime ore ha dovuto ingoiare un boccone piuttosto amaro a causa di un colpo davvero basso.

Osimhen bocciato da un ex calciatore di Serie A: il commento lascia senza parole

Nonostante la stagione straordinaria che sta disputando, pare che Victor Osimhen non abbia conquistato la simpatia di tutti. L’attaccante nigeriano è infatti stato bocciato da un ex calciatore di Serie A che ha rilasciato un commento che ha lasciato tutti senza parole. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Faustino Asprilla, attaccante che in Italia ha giocato con il Parma, ha rifiutato il paragone tra lui e l’attaccante nigeriano e lo ha fatto con parole abbastanza dure.

Asprilla ha dichiarato, infatti, come ai suoi tempi dovesse affrontare giocatori come Baresi, Gullit, Maldini, Baggio, Vierchowod o Del Piero, mentre Osimhen non sta giocando contro nessuno. L’ex attaccante colombiano ritiene che la Serie A si sia fortemente ridimensionata nel corso del tempo, facendo capire che per lui il nigeriano non è un grande attaccante e non lo si può paragonare a quello che ha fatto lui con il Parma.