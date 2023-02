Osimhen ha scritto un messaggio ad un calciatore della Juventus

Victor Osimhen ha contattato un giocatore della Juventus con un messaggio: ecco perché e cosa si cela dietro il gesto.

Il centravanti azzurro ha scritto ad un bianconero: il retroscena della vicenda svela dettagli interessanti.

Victor Osimhen è sempre più leader e trascinatore del Napoli. L’attaccante sta segnando con una regolarità impressionante e si nota sempre più il suo peso all’interno dello spogliatoio. Nell’ultimo match con lo Spezia ha messo a segno una doppietta, ma cercherà di ripetersi anche con la Cremonese, la squadra che ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia. Spalletti punta su di lui per la corsa verso lo scudetto: il margine di vantaggio è decisamente rassicurante, ma l’allenatore sa bene che non sono concessi cali di concentrazione. Intanto, però, il nigeriano si è reso protagonista di un gesto alquanto sorprendente.

Osimhen scrive ad un giocatore della Juventus: ecco perché

Quella in corso è senza dubbio la miglior stagione di Osimhen a livello personale. L’ex Lille è in uno stato di forma strepitoso e gode di una continuità mai avuta prima con la maglia del Napoli: gioca tanto e segna con grandissima regolarità considerando che ha già siglato 16 gol in 17 presenze in Serie A. Numeri che certificano la sua crescita e la sua centralità all’interno della formazione di Spalletti, che su di lui ha lavorato con grande cura fino a renderlo uno dei migliori bomber in circolazione.

Il numero 9, come anticipato, ha dimostrato di essere diventato un leader a tutti gli effetti: incita i compagni, dialoga e si fa sentire anche quando viene richiamato in panchina. Tuttavia, non sta mettendo in mostra il proprio carattere solamente sul rettangolo di gioco, ma anche fuori. Lo conferma l’aneddoto svelato da un giocatore della Juve: Manuel Locatelli.

L’ex Sassuolo ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha svelato di aver ricevuto un messaggio da Osimhen dopo Napoli-Juve: “Se tornassi indietro preferirei non prendere quel pugno da Osimhen, che tra l’altro mi ha scritto un messaggio il giorno dopo e ho apprezzato”. Come molti ricorderanno, Locatelli ha subito un colpo dall’attaccante poco prima che i bianconeri subissero il terzo gol. In quella circostanza si è creata confusione, con il centrocampista che non è riuscito ad uscire dal campo per la sostituzione.

Il racconto del numero 5 bianconero ha messo in luce un lato apprezzabile di Osimhen: lui stesso, nella passata stagione, ha passato un episodio simile durante Inter-Napoli in seguito al contrasto di Skriniar che gli ha procurato la frattura al volto. Anche in quel caso, è andato in scena un bel gesto di fair play fra i due durante il match di ritorno.

Locatelli senza dubbi: “I 15 punti di penalizzazione…”

La Juventus non sta vivendo un momento semplice: dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, infatti, la squadra ha accusato il contraccolpo a livello emotivo. Lo stesso Locatelli lo ha confermato: “I 15 punti di penalizzazione di hanno toccato”. Il centrocampista ha anche svelato come il gruppo stia cercando di reagire e ha anche svelato di aver tenuto un discorso prima della partita con la Salernitana.

“Se tutti noi diamo il massimo esaltiamo tutti. Contro la Salernitana ho fatto io il discorso prepartita, ho solo detto quello che dovevamo fare”: questo il racconto del 5 bianconero, che ha anche aggiunto quanto sia importante andare avanti nelle altre competizioni tenendo anche un buon ritmo in campionato.