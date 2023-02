Napoli-Kvaratskhelia: la cifra per blindarlo

Ormai ci sono pochi dubbi: il Napoli ha la volontà di blindare il suo gioiello per impedire qualunque assalto estivo.

Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis al quotidiano tedeco Bild hanno permesso ai tifosi del Napoli di fare un bel sospiro di sollievo. Si teme infatti che a campionato finito gran parte dei gioielli azzurri potrebbero finire sul mercato. Il patron non solo ha smentito ciò, ma anche ribadito che non esistono motivi per praticare decisioni così drastiche.

I campioni del Napoli sono destinati a rimanere a lungo tempo, o meglio questa è l’intenzione, ma se ADL parla in questo modo significa che è sicuro delle sue scelte. Detto ciò, il club sta pensando al contrario a come blindare i propri gioielli per impedire i potenziali assalti da parte delle big europee che hanno dalla loro parte delle capacità economiche oggettivamente superiori rispetto a quelle azzurre.

In particolare, i tifosi vogliono che Kvaratskhelia rimanga a Napoli perché sono rimasti estasiati dalle sue movenze, dalla sua intelligenza tattica e dalla sua abnegazione dimostrata in campo. Non che si desideri, nell’ambiente, la permanenza soltanto del georgiano. Sarebbe un duro colpo separarsi anche da altri campioni che quest’anno hanno dato tantissimo con questa maglia. Però, proprio lui, quel ragazzo sconosciuto che tutti hanno amato sin da subito… non può andar via!

Napoli, tutto su Kvara: il piano per blindarlo

Ovviamente stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia, l’idolo della tifoseria napoletana a partire soprattutto da quella straordinaria doppietta che mise a segno agosto contro il Monza.

Da lì in città è partita la Kvaramania e il georgiano ha risposto sul campo a così tanto affetto aiutando la squadra in tutti i modi (e mettendo a segno tra l’altro numerosi record). Kvara con Victor Osimhen ha creato una delle coppie del gol più esclusive e bella da vedere in Europa. Anche al di fuori dei confini italiani sono convinti che i due stiano scrivendo una grandissima pagina di calcio.

Tornando alla questione rinnovo, come riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è al lavoro con l’entourage del ragazzo per ultimare l’adeguamento del contratto entra la fine del campionato. Il piano è molto semplice, ma ha bisogno di essere ancora perfezionato: De Laurentiis intende da una parte raddoppiare l’ingaggio (da 1,2 ai 2,5 milioni) e dall’altra prolungare il contratto del georgiano per altri cinque anni, quindi si parla di una scadenza fissata per il 2028. È molto probabile che le firme arrivino a giugno, a campionato ultimato, quando ci sarà più tempo per riflettere su tutti gli aspetti della questione.