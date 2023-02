Napoli, Spalletti in allarme: l’annuncio non è da sottovalutare

Luciano Spalletti in allarme dopo l’annuncio arrivato nelle ultime ore: la notizia non farà piacere ai tifosi azzurri.

Domani alle ore 20:45 il Napoli sarà impegnato nel posticipo domenicale contro la Cremonese nella partita che vale la ventunesima giornata di Serie A. Gli azzurri cercheranno di vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia, mentre i grigiorossi vorranno compiere un’altra impresa

Febbraio è un mese importante per la squadra di Spalletti che non solo dovrà essere brava a mantenere invariato l’importante vantaggio accumulato sulle inseguitrici, ma essere anche protagonista in Champions League. Il prossimo 21 febbraio, il Napoli sarà impegnato nell’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte e gli azzurri sanno che un risultato favorevole potrebbe mettere in discesa la qualificazione ai quarti di finale.

Eintracht Francoforte-Napoli: ecco perché è una sfida nella sfida

Il Napoli è concentrato al 100% sulla Cremonese, ma è un dato di fatto che al ritorno della Champions League manca pochissimo e gli azzurri ci tengono a continuare a fare bene nella massima competizione europea per club. La squadra di Spalletti se la vedrà con l’Eintracht Francoforte il prossimo 21 febbraio nell’andata degli ottavi di finale e le possibilità di centrare la qualificazione ai quarti di finale sono alte. Il club tedesco è un avversario da non sottovalutare per quanto fatto vedere in Bundesliga, ma sulla carta gli azzurri sono più forti e, scendendo in campo con la giusta determinazione, non dovrebbero avere problemi nell’ottenere un successo importante in vista della sfida ritorno.

Al di là dei pronostici, quella tra Napoli ed Eintracht Francoforte non è solo una partita tra due squadre, ma è anche una sfida tra due modelli societari molto simili. Nell’intervista alla BILD, anche De Laurentiis ha affermato ciò, sottolineando che proprio come il Napoli, anche l’Eintracht sta ottenendo grandi risultati ed è l’esempio che pur senza investitori stranieri, ma con molta tradizione, si possono compiere imprese importanti. Il patron romano ha riconosciuto che non sarà una partita semplice e sarà proprio una sfida nella sfida, con entrambi i club che vorranno prevalere per dimostrare di essere il migliore.

In vista di questa partita, è arrivato un annuncio da non sottovalutare e che ha messo in allarme Luciano Spalletti che ora dovrà prendere le opportune contromisure.

Brutte notizie per Spalletti: l’annuncio non piacerà ai tifosi

Mancano ancora alcuni giorni alla sfida di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte, ma i tifosi azzurri già fremono per questa gara e l’entusiasmo è confermato dal fatto che i biglietti per il settore ospiti risultano già tutti esauriti. Tuttavia, proprio in vista di questa partita, sono arrivate brutte notizie per Spalletti che dovrà essere ora bravo a prendere le giuste contromisure.

Nell’ultima conferenza stampa, infatti, l’allenatore dell’Eintracht Oliver Glasner ha fatto il punto sugli infortunati, annunciando che è tutto pronto per il rientro di Jesper Lindstrom. Il tecnico del club tedesco ha fatto sapere che il centrocampista si è allenato senza problemi ed è dunque convocabile per le prossime partite, con il giocatore che mette dunque nel mirino la sfida contro il Napoli.

L’annuncio non piacerà né a Spalletti né ai tifosi azzurri che non possono essere di certo contenti per il recupero di uno degli elementi più importanti della rosa dell’Eintracht Francoforte. Il tecnico azzurro avrà dunque un problema in più a cui pensare e dovrà elaborare un piano per arginare le qualità del centrocampista danese.