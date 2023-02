Koulibaly, dispiacere per tutti: brutta notizia dall’Inghilterra

Kalidou Koulibaly, pessima notizia che arriva dall’Inghilterra per il difensore del Chelsea: ecco che cosa è successo.

L’ex centrale del Napoli non sta vivendo un momento facile nella sua carriera e per lui le brutte notizie non sembrano essere terminate, le ultime news dall’Inghilterra non fanno ben sperare: ecco che cosa è successo.

Nella scorsa estate sono stati diversi i giocatori del Napoli che hanno cambiato maglia. Gli azzurri hanno salutato alcuni volti che hanno segnato in maniera indelebile la storia del club, ma il progetto economico di De Laurentiis ha obbligato ad addii pesanti, ma ben sostituiti. Tra questi quello che forse più di tutti ha sorpreso è stato quello di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è approdato al Chelsea, ma la sua avventura in Premier è stata fino a qui deludente.

Koulibaly ed il Chelsea: un’avventura poco fortunata

Kalidou Koulibaly è stato per anni uno dei migliori difensori d’Italia e d’Europa. L’ex numero 26 del Napoli ha scritto pagine importanti nella storia del club campano diventandone anche vice capitano. L’addio di Insigne avrebbe automaticamente reso il senegalese capitano del Napoli, ma il centrale difensivo è invece approdato in Premier League.

Ad attenderlo oltremanica è stato il Chelsea. I Blues hanno scelto Koulibaly per rafforzare il proprio pacchetto arretrato e dare ulteriore esperienza ad una squadra con tanti giovani di prospettiva, una scelta parsa sensata viste le capacità del capitano del Senegal, ma che soprattutto con l’arrivo a Londra di Graham Potter è invece diventata decisamente sbagliata.

In Premier League l’ambientamento di Koulibaly è stato molto difficile e per il momento non sembra esserci ancora stato del tutto. Nonostante le tante presenze da titolare, 18 sulle 20 totalizzate dal senegalese in stagione, non sembra essere scattata la scintilla e le critiche da parte della tifoseria sono ormai copiose. A peggiorare le cose è stata l’ultima gara di campionato contro il West Ham: ecco per quale motivo.

Koulibaly out, la decisione spiazza tutti

Nonostante i tanti soldi spesi sul mercato il Chelsea continua a fare fatica ad ottenere risultati. La sfida contro il West Ham di sabato 11 febbraio ha assunto quindi il carattere del match da dentro o fuori. Potter, in vista di questo delicato incontro ha preso una decisione che ha sorpreso in tanti: Kalidou Koulibaly non è sceso nemmeno in panchina.

Il difensore classe 1991 non è dunque stato disponibile per la sfida contro gli Hammers, poi pareggiata 1-1 da Blues, e, stando a quanto riportato dall’Inghilterra, la ragione sarebbe la febbre. In settimana il Chelsea giocherà in Champions e sarà un primo momento spartiacque per la storia in Premier di Koulibaly, qualora non dovesse essere titolare sarebbe la quinta esclusione consecutiva dagli 11 titolari per lui ed il futuro inizierebbe ad essere in bilico.