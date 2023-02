Triste notizia per i tifosi del calcio italiano: un top player starebbe meditando il ritiro al termine della stagione.

Un giocatore di primo livello sarebbe pronto a dire addio al calcio fra pochi mesi: per lui subito una nuova avventura?

Un top player di una squadra di Serie A starebbe meditando il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione in corso. Si tratterebbe di una decisione sorprendente, con i tifosi che accoglierebbero la notizia con molto stupore. Tuttavia, per lui sarebbe già pronta una nuova avventura professionale: a riportarlo è TMW. Di seguito i dettagli della vicenda.

Addio al calcio? Triste notizia per i tifosi del top player

Secondo quanto riportato da TMW, Samir Handanovic starebbe pensando di dire addio al calcio al termine della stagione. Il portiere sloveno, arrivato all’Inter nell’estate del 2012, è sceso in campo ad inizio stagione prima di lasciare gradualmente il posto ad André Onana: dopo la sfida con la Roma, l’ex Udinese non ha più difeso i pali nerazzurri. Simone Inzaghi, così come i giocatori, hanno ribadito più volte quanto sia importante il capitano all’interno dello spogliatoio, ma il suo contratto è in scadenza.

Le parti non starebbero parlando di prolungamento e, secondo varie indiscrezioni, la motivazione sarebbe molto chiara: Handanovic sarebbe pronto a interrompere la sua carriera da giocatore. In inverno La Gazzetta dello Sport aveva riportato la notizia di un possibile interesse della Reggina, ma la pista non si è concretizzata: con l’attuale accordo vicino alla conclusione, non è da escludere che il portiere decida di ritirarsi per intraprendere una nuova tipologia di carriera.

Il numero 1 nerazzurro lo ha confessato più volte: il suo desiderio è quello di intraprendere il percorso da allenatore. Secondo alcune indiscrezioni, Handanovic potrebbe unirsi allo staff tecnico di Inzaghi in caso di ritiro per osservare da vicino il metodo di lavoro del tecnico nerazzurro. Ad ogni modo, questa voce non ha trovato conferme per ora, poiché il futuro non è ancora definito.

Se il portiere optasse definitivamente per l’addio al calcio giocato, i tifosi dell’Inter saluterebbero quella che, a tutti gli effetti, è una delle ultime bandiere del calcio italiano: sono undici gli anni passati con la maglia nerazzurra addosso, di cui circa cinque con la fascia da capitano al braccio. Inzaghi ancora oggi lo indica come il leader della squadra, nonostante non stia giocando più: questo certifica il suo peso all’interno dello spogliatoio.

Il futuro è assicurato: Onana sta convincendo

L’addio di Handanovic sarebbe un colpo emotivo per i tifosi dell’Inter, ma a livello sportivo c’è tranquillità. Le prestazioni altalenanti dello sloveno negli ultimi anni hanno diviso la tifoseria nerazzurra, che ora sta imparando a conoscere Onana. L’ex Ajax è arrivato in estate a parametro zero e, dopo le iniziali presenze in Champions, si è conquistato il posto da titolare.

Il camerunense ha uno stile fra i pali decisamente diverso da quello dello sloveno: è molto più acrobatico, si prende più rischi e spesso gioca come regista aggiunto. Salvo clamorose sorprese, Onana sarà un punto fermo dell’Inter del futuro: il testimone, ora, è fra le sue mani.