Napoli, Schwoch è sicuro: “E’ il Lampard del futuro”

Napoli, l’ex Stefan Schwoch è sicuro sul giocatore: “E’ il Lampard del futuro”, le sue dichiarazioni sul giocatore azzurro sono sorprendenti.

Lo storico ex attaccante del club azzurro ha parlato della squadra allenata da Spalletti e si è concentrato su alcuni dei suoi protagonisti, molto pesante il paragone fatto per uno di essi: “E’ il Lampard del futuro”.

La super stagione che fino a questo momento sta disputando il Napoli di Luciano Spalletti attira ovviamente su di sè tantissimo interesse e tantissime opinioni. Gli ex azzurri o più in generale gli ex calciatori e dirigenti che stanno esprimendo complimenti e gioia per il rendimento del Napoli sono tantissimi, ma ancora di più sono le opinioni sui singoli che compognono il gruppo squadra, i veri protagonisti di questa cavalcata.

Napoli, da Meret ad Osimhen: tutti sono ormai star

Quello che sta fin qui facendo il Napoli è ovviamente qualcosa di storico. Raramente dalle parti dello stadio oggi intitolato a Diego Armando Maradona si era vista una tale dominanza sugli avversari, una così netta superiorità da far schizzare in alto le valutazioni di tutti i calciatori della rosa, da quelli titolarissimi a quelli considerati “gregari”.

Da Alex Meret fino a Victor Osimhen è impossibile trovare un calciatore di cui almeno un esperto del settore calcistico non abbia espresso pareri positivi, dai complimenti per i miglioramenti fatti fino agli applausi per essersi integrato al meglio in un calcio nuovo, come ad esempio nel caso di Kim e Kvaratskhelia. Ad essere più “osannati” sono però spesso quei calciatori che fino allo scorso anno erano molto criticati: uno su tutti Mario Rui.

Il terzino portoghese fino alla passata stagione era spesso visto come un punto debole della squadra, ma questa stagione sta avendo la sua rivincita convincendo tutti a suon di assist e grandi prestazioni. Anche di lui ha parlato l’ex Napoli Schwoch che si è complimentato per la grande personalità dell’ex Roma ed Empoli, lo storico attaccante azzurro si è poi concentrato su un altro protagonista del Napoli facendo un importante paragone.

Schwoch: le sue parole sul calciatore sono incredibili

Nel corso del suo intervento a “Si gonfia la rete”, programma radiofonico in onda su Radio Crc, Stefan Scwoch ha parlato di alcuni dei volti di copertina di questo Napoli. Oltre al già citato Mario Rui e alle parole al miele a lui dedicate, l’ex centravanti ha parlato anche di un altro giocatore utilizzando parole d’elogio ed anche qualche leggera critica: Piotr Zielinski.

Il polacco è tra i giocatori più acclamati del Napoli ed anche Schwoch ha grande stima per lui tanto da scomodare un paragone molto pesante: “L’ho sempre definito il Lampard del futuro”. Una dichiarazione molto forte a cui però ha fatto seguito anche un rimprovero: “Zielinski per me è un rimpianto” ha rivelato Schwoch aggiungendo poi “Quando non gioca bene te ne rendi conto e spesso viene sostituito”. Un’investitura di peso a cui è seguito anche un monito dunque, starà a Zielinski dimostrare di poter essere quanto l’ex Napoli ha dichiarato.