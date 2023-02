Kvaratskhelia, il regalo più bello è della fidanzata Nitsa: che meraviglia

Che cosa ha fatto la ragazza al numero 77 del Napoli. La fidanzata di Kvaratskhelia fa un dono bellissimo all’idolo dei tifosi azzurri.

Khvicha Kvaratskhelia è l’idolo delle folle a Napoli ed in generale per i tanti tifosi della squadra azzurra sparsi per tutta Italia e nel resto del mondo. Il georgiano, andato a segno nel netto quanto facile 3-0 conseguito contro la Cremonese per il posticipo della 22/a giornata, ha centrato il bersaglio all’insegna di un numero ben specifico.

L’attaccante venuto dall’Est Europa si contende con Victor Oshimen e con tanti altri strepitosi protagonisti della stagione da favola del Napoli il primato di calciatore azzurro dalla maglia più venduta. Ma Khvicha Kvaratskhelia ha una tifosa d’eccezione.

Si tratta della sua bella fidanzata, come è facile immaginare. Nitsa Tavadze, connazionale di Kvaratskhelia, non ha fatto mancare il suo supporto al proprio compagno dedicandogli due storie social che lei stessa ha pubblicato sul proprio profilo personale Instagram.

Profilo che, per la verità, risulta essere un po’ scarno. Nitsa, fidanzata di Kvaratskhelia, con tutta probabilità non era abituata a finire al centro delle attenzioni dei media e forse anche per questo ha cancellato tutti i post pubblicati in precedenza.

Kvaratskhelia, dalla fidanzata Nitsa una bella sorpresa di compleanno

C’è spazio solamente per le storie, che comunque ogni settimana si aggiornano con dei nuovi contenuti. Specialmente quando ci troviamo in occasione di una partita del Napoli.

Ed in particolar modo quando è il suo partner ad essere sugli scudi, con gol, assist e prestazioni maiuscole.

Tutte cose capitate assai spesso, in questa annata ce per la compagine allenata da mister Luciano Spalletti sono diventate ormai una abitudine settimanale. Da parte della fidanzata di Kvaratskhelia ecco quindi due immagini che la vedono protagonista.

In uno c’è lei proprio con “Kvara”, in un momento vissuto in passato con una bella cena, solo loro due. Nell’altro campeggia invece il maxischermo dello stadio “Maradona”, con il punteggio di Napoli-Cremonese da una ventina di minuti passato sull’uno a zero.

Le storie di Nitsa per “Kvara”

Al 22′ ecco Kvaratskhelia. La bella Nitsa aggiunge però un dettaglio piccolo nella forma, ma grandissimo nel significato. Fa capolino infatti un cuoricino rosso, che spicca in tutto quell’azzurro, con accanto il numero 22.

Che sta ad indicare gli anni compiuti dall’asso del Napoli, proprio ieri. Con un compleanno che il calciatore originario della Georgia ha potuto festeggiare con il gol che ha sbloccato il risultato, spianando poi la strada agli azzurri.

Ed anche momenti come questo infiammano gli animi dei tifosi partenopei, che sono sempre felici di vedere come anche al di fuori del campo le cose vadano bene per i loro beniamini.