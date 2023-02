Napoli, Osimhen al settimo cielo: notizia straordinaria per il nigeriano

Notizia straordinaria per Victor Osimhen all’indomani della vittoria contro la Cremonese: il nigeriano è al settimo cielo.

Continua la corsa del Napoli verso lo scudetto, con gli azzurri che stavolta non si fanno sorprendere dalla Cremonese e battono con un netto 3-0 i grigiorossi nel posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A.

Grazie a questo successo, la squadra di Spalletti tocca quota 59 punti e tiene a più che debita distanza l’Inter, mettendo un altro tassello per la vittoria del titolo. Ancora una volta, sul tabellino dei marcatori è finito Victor Osimhen che siglando il 2-0 ha firmato la sua diciassettesima rete in campionato che gli permette di continuare a comandare la classifica marcatori.

Osimhen come Higuain: il nigeriano è devastante

Il Napoli è davvero inarrestabile ed anche contro la Cremonese lo ha fatto capire molto bene. Stavolta, gli azzurri non hanno preso sottogamba l’impegno come era accaduto in Coppa Italia ed hanno avuto la meglio sui grigiorossi che era comunque rimasti in partita per più di un’ora. Oltre al solito Kvaratskhelia e ad Elmas, è andato a segno anche Victor Osimhen che, ovviamente, non poteva mancare all’appello nell’ennesima partita in cui ha dimostrato di essere davvero devastante. L’attaccante nigeriano ha firmato il suo diciassettesimo gol in Serie A, andando a segno per la sesta partita consecutiva, firmando lo stesso record di un certo Gonzalo Higuain.

Nella stagione 2015-2016, infatti, anche il Pipita andò a segno per sei partite consecutive del campionato in cui alla fine arrivò a toccare quota 36 reti. Per Osimhen, aver raggiunto un giocatore del calibro di Higuain sarà di certo un orgoglio e, seppur in proiezione sia difficile arrivare a segnare le sue stesse reti (difficile, ma non impossibile ndr.), il nigeriano può essere fiero di quanto sta facendo questa stagione. Inoltre Osimhen, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua analisi, ha dimostrato di essere più leader e meno egoista di Higuain, con l’attaccante nigeriano più vicino alle esigenze del gruppo.

Il gol siglato alla Cremonese non solo ha permesso ad Osimhen di raggiungere il record di Higuain, ma gli ha regalato anche un altra grande gioia, con l’attaccante nigeriano che sarà di sicuro al settimo cielo per la notizia.

Scarpa d’Oro, Osimhen punta il podio: agganciato Harry Kane

In questa stagione, Victor Osimhen si sta togliendo tante soddisfazioni ed a fine anno spera di poter festeggiare il tanto agognato scudetto con il Napoli. Per l’attaccante nigeriano, però, potrebbe arrivare anche un’altra bella soddisfazione a fine stagione nel caso in cui dovesse continuare a fare gol con questa continuità. Grazie al gol contro la Cremonese, infatti, Osimhen ha fatto un altro passettino nella classifica della Scarpa d’Oro, toccando quota 34 punti.

Un punteggio che gli ha permesso di agganciare Harry Kane al terzo posto e l’attaccante nigeriano ha ora l’intenzione di superare l’attaccante del Tottenham nella prossima giornata. Dovesse arrivare una doppietta, invece, Osimhen potrebbe anche superare Pellegrino, attaccante del Bodo/Glimt fermo a 37,5 punti, al secondo posto e portarsi alle spalle dell’inarrivabile Haaland, con l’attaccante del Manchester City che ha totalizzato fin qui un punteggio di 50 punti.