Napoli, spunta il gruppo Whatsapp della squadra: rivelato contenuto di una conversazione

Il Napoli continua il suo viaggio in paradiso: ecco qual è il segreto della squadra contenuto in una conversazione Whatsapp.

Abbattuta senza pietà la Cremonese, l’unica squadra che quest’anno ha dato una delusione agli azzurri (l’eliminazione dalla Coppa Italia). Confermato il trend che vede gli azzurri imbattutti dallo scorso 4 gennaio e in lizza per dominare un intero campionato come mai nessuno aveva fatto.

Luciano Spalletti ha portato a casa l’ennesimo grande successo nel giorno del compleanno del gioiellino di casa, Khvicha Kvaratskhelia. Tutto è andato alla grande, tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il cento per cento impedendo alla formazione di Ballardini, che comunque ha provato a dire la sua nei primi 15/20 minuti, di creare qualcosa. Questo Napoli è ingiocabile per chiunque.

Napoli, Spalletti si gode la squadra: il segreto è l’unità

Ormai si è capito che la vera forza di questo gruppo oltre che tecnica e tattica è anche di natura affettiva. Il Napoli è un gruppo, una famiglia, dove ognuno gioca un ruolo essenziale per armonizzare l’ambiente. Niente musi lunghi, come magari capitava l’anno scorso, niente rivalità inutili e fine a sé stesse: solo una grande voglia di dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano e che sognano da svariati anni.

In campo tutti brillano, dal solito e cinico Kvaratskhelia fino allo straripante Osimhen che quest’anno è effettivamente un cecchino d’area di rigore, un Re Mida: ogni palla che tocca diventa oro, o meglio va in rete. Per non parlare poi di un ritrovato Lozano, di un Anguissa di nuovo dominante e di un cordone difensivo, formato dall’asse Kim-Rrahmani, semplicemente insormontabile.

Quindi il segreto di un tale capolavoro sportivo è l’unità, che si manifesta anche nel gruppo Whastapp di cui ha parlato Spalletti nel post parttia.

Napoli, Spalletti rivela i contenuti delle conversazioni Whatsapp

Nella consueta intervista nel post partita a Dazn, Luciano Spalletti ha parlato della brillante prestazione dei suoi e di un aspetto molto particolare, il vero segreto del successo azzurro: l’unità di intenti. Spalletti ha inoltre spiegato che la squadra ha un gruppo Whatsapp dove parla continuamente di calcio, ma dove spesso ne approfitta per fare gli auguri ai compagni: è capitato all’indomano del compleanno di Kvaratskhelia.

“Per dire del clima che si respira, i calciatori hanno un gruppo su Whatsapp in cui ogni tanto ci sono anche io. Ora esiste questa roba qua e bisogna adeguarsi“, spiega Spalletti a Dazn rivelando poi il contenuto di una recente conversazione Whatsapp dedicata al compleanno di Kvara. “Ieri sera subito dopo mezzanotte c’erano gli auguri di tutta la squadra per lui, non hanno aspettato di vederlo oggi per farglieli. È un esempio dell’aria che si respira in questo gruppo“.