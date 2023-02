“Opzione per la prossima stagione”: Napoli, il nome fa sognare i tifosi

Il Napoli già è al lavoro sul mercato per quanto riguarda la prossima stagione ed il nome che è venuto fuori fa sognare i tifosi.

In quest’ultima finestra di mercato, il Napoli ha deciso di non mettere a segno grossi colpi, rinforzando solo la panchina con gli arrivi di Bereszynski e di Gollini. Gli azzurri, alla luce di come sta andando la stagione, non hanno avuto motivo per toccare gli equilibri della squadra e si è così preferito rimandare tutto all’estate.

La società partenopea, infatti, si è già messa al al lavoro per quanto riguarda il futuro, con il ds Cristiano Giuntoli che ora si sta concentrando sui rinnovi e sugli obiettivi per la prossima sessione di mercato. Per quanto riguarda i rinnovi, il ds azzurro è pronto a calare un tris molto importante, con i tifosi azzurri che non possono non essere contenti per questa notizia.

Il Napoli progetta il futuro: tris di rinnovi in casa azzurra

La stagione sta andando a gonfie vele per il Napoli, con gli azzurri che in campionato si stanno avvicinando sempre di più allo scudetto, mentre in Champions League sognano di arrivare il più lontano possibile. Mentre Spalletti e la squadra pensano al campo, la società pensa e progetta il futuro che i tifosi si augurano possa continuare a regalare grosse soddisfazioni. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, infatti, il primo obiettivo in casa azzurra sono i rinnovi di contratto e dopo quello di Lobotka, per il quale manca solo l’annuncio, il ds Giuntoli è pronto a calare un tris molto importante.

Il noto giornalista ha fatto sapere come il ds azzurro ha intenzione di non perdere tempo e di rinnovare i contratti di tre giocatori fondamentali della rosa: Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Le possibilità che i tre prolunghino i loro contratti sono molto alte considerato che non hanno alcuna intenzione di lasciare il Napoli ed i tifosi sperano che gli azzurri annuncino presto i loro rinnovi. Oltre alla questione rinnovi, però, Giuntoli sta iniziando già a guardare anche alla prossima finestra di calciomercato, con il ds azzurro che vuole mettere a segno altri colpi importanti per rendere la rosa ancor più competitiva.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Napoli per Doig del Verona, ma secondo Ceccarini nella lista di Giuntoli per l’estate figura anche un altro nome molto interessante che fa sognare i tifosi.

Il Napoli piomba sul talento della Serie A: i tifosi sognano

Il Napoli vuole continuare a crescere come squadra e come società ed il club è già alla ricerca di altri colpi di mercato che possano rendere la squadra ancora più competitiva. Oltre a Doig del Verona, con il giocatore che ha dichiarato di apprezzare l’interesse degli azzurri, secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com il ds Cristiano Giuntoli sta seguendo un altro talento della Serie A.

Nel taccuino del ds azzurro, infatti, ci sarebbe anche il nome di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 in forza all’Udinese. Il noto giornalista ha riportato come il giocatore sia nel mirino del Napoli per la prossima estate e che si tratta quindi di una pista da monitorare con attenzione. I rapporti con i friulani sono ottimi, come confermato dai vari affari degli ultimi anni, con il Napoli che spera dunque di poter avere una corsia preferenziale nel caso in cui decidesse di intavolare una trattativa.