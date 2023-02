Spalletti a sorpresa a Dazn: “Conosco il vostro gioco”

Luciano Spalletti nelle dichiarazioni rilasciate a Dazn nel post partita contro la Cremonese: “Conosco il vostro gioco”, ecco le sue parole.

Il tecnico del Napoli ha parlato dopo la vittoria ottenuta al Maradona contro i grigiorossi di Davide Ballardini ed oltre a mostrare grande soddisfazione ha lanciato anche un’altra frecciatina ai giornalisti: ecco quanto ha dichiarato il tecnico toscano.

La corsa trionfale del Napoli prosegue senza nessun intoppo ed anche la sfida contro al Cremonese è stata archiviata con una vittoria non solo larga a livello di risultato, ma anche molto convincente a livello di prestazione. La squadra di Spalletti continua a risplendere in questa stagione e a regalare ai propri tifosi prestazioni ben al dispora della media, accompagnate praticamente sempre da risultati che possono solo far gioire tutta la piazza.

Napoli, 3 punti e 0 rischi: monito di Spalletti ascoltato

La partita del Maradona contro la Cremonese, squadra sempre più lontana dal riuscire a salvarsi in una stagione molto complicata, nascondeva diverse insidie per il Napoli, chiamato ad evitare scivoloni come quello in Coppa Italia proprio contro la squadra allenata da Davide Ballardini.

Nella sua conferenza prepartita il tecnico toscano aveva ribadito a più riprese l’importanza di non sottovalutare il proprio avversario, di non pensare assolutamente di aver già vinto e di concentrarsi al 100% sulla sifda, senza portare il pensiero al futuro prossimo ed in particolare alla sfida di Champions contro l’Eintracht: la risposta dei suoi è stata decisamente importante.

Nel post gara Spalletti è inevitabilmente parso molto sereno e soddisfatto, felice soprattutto della prestazione fatta. L’ex allenatore della Roma ha esaltato il grande spirito di sacrificio da parte dei suoi, definita come “totale” in questo momento, così come dimostrato da Elmas, elogiato dagli opinionisti presenti in studio per il suo pesante contributo in uscita dalla panchina. Spalletti ha poi lanciato anche una frecciatina ai presenti dopo una domanda in particolare.

Spalletti non ci sta: ecco le sue sorprendenti parole a Dazn

La vittoria contro la Cremonese che ha fatto volare il Napoli ad un momentaneo più sedici sull’Inter, impegnato nel Monday Night contro la Sampdoria, ha ovviamente dato un ulteriore prova della superiorità dei campani in territorio nazionale.

Anche in Europa, come dimostrato dal girone di Champions disputato, la squadra di Spalletti sembra poter dare fastidio a tutte e candidarsi quindi ad un ruolo di outsider della competizione: proprio parlando di questo argomento il tecnico ha lanciato una frecciatina agli opinionisti presenti in studio.

Il conduttore del post partita Marco Cattaneo ha ricordato a Spalletti un dato abbastanza sorprendente: solo tre squadre sono date come più quotate del Napoli dai bookmakers tra le 16 rimaste in Champions. L’ex Roma ed Inter, che già più volte ha ribadito come per il momento nulla sia stato vinto, ha così risposto: “Sì, sì, io lo so qual è il vostro gioco. Lo conosco bene, ero piccolo quando si faceva. Noi dobbiamo fare partita per partita. Il fatto che ci facciano pensare che sia già vinto, che ci sono cose che andranno a posto da sé sole… No, non è così”.

Una battuta in pieno stile Spalletti, convinto sì delle potenzialità del suo Napoli ma concentrato sul voler continuare senza errori la propria cavalcata. Gli azzurri per ora sembrano essere pienamente sintonizzati col tecnico e col passare delle partite avvicinano sempre di più quel sogno.