De Laurentiis ‘beccato’ proprio lì: l’immagine ha fatto il giro del web

Aurelio De Laurentiis ‘beccato’ proprio lì: l’immagine del presidente del Napoli ha già fatto il giro del web, ecco dove si trovava.

Il numero uno del club azzurro è stato fotografato in un locale a Napoli, l’immagine a sorpresa ha già fatto il giro del web: ecco dove si trovava Aurelio De Laurentiis, tifosi del Napoli sorpresi.

Il Napoli è ampiamente la squadra che sta esprimendo il miglior calcio in Italia e tra le migliori in Europa. La crescita del club campano è stata costante ed inarrestabile negli ultimi anni grazie al lavoroso certosino fatto dalla dirigenza, dagli allenatori e anche ovviamente dai calciatori passati dalle parti del Maradona, ma il minimo comune denominatore di tutto questo è ovviamente il presidente De Laurentiis.

De Laurentiis, protagonista del “miracolo” Napoli

Aurelio de Laurentiis è uno di quei personaggi amatissimi dalle parti di Napoli, uno di quelli a cui tifosi sentono di dovere tanto per dove sono ora. Il numero uno azzurro ha preso la squadra quando stava per fallire, ne ha evitato la sparizione ed ha poi lavorato per una crescita costante, sempre all’insegna della sostenibilità economica e che ora sta portando tutti i suoi frutti.

In passato, anche molto recente pensando all’ultima estate, l’operato del presidente azzurro è stato spesso molto criticato, le sue scelte sono state messe in dubbio e contestate e la mancanza di quello scudetto che dal 1990 non torna alle pendici del Vesuvio ha fatto nascere persino hashtag polemici.

Nell’ultima estate, dopo gli addii pesanti di giocatori come Mertens, Koulibaly e Insigne, era nato l’hashtagh #A16, per richiamare l’autostrada che porta da Napoli a Bari, una sorta di ponte tra la prima e la seconda squadra dello stesso De Laurentiis. Pensare ora a quei mesi sembra incredibile dato che adesso, a pochi mesi di distanza, il numero azzurro non è solo di nuovo stimato, ma è tornato ad essere popolarissimo tra i tifosi, come dimostrato da una foto apparsa sui social.

De Laurentiis star: ecco dov’è stato ‘beccato’ il presidente

Il numero 1 del Napoli è quindi tornato ad essere quel personaggio amato, stimato ed apprezzato da parte di tutti i tifosi ed ora, come del resto inevitabile che sia, la sua presenza in un qualsiasi posto è occasione per fare una foto o registrare un video da mettere sui social: è il caso di un post Facebook di un ristorante proprio del capoluogo campano.

Aurelio De Laurentiis è infatti apparso nel post di un noto ristorante del napoletano, “Innovative – A figlia d”o Marenaro”. La celebre donna, ormai personaggio famosissimo a Napoli, ha colto l’occasione per ingraziare il numero della squadra azzurra di essere passato a trovarli. Ecco il suo post: “Un immenso onore per noi aver ospitato, nel rinnovato locale di mio figlio, il nostro presidente Aurelio De Laurentis”. Insomma, l’ennesima prova della stima che ormai tutta la piazza ha nei confronti del presidente, in attesa di poter festeggiare un qualcosa che dalle parti del Vesuvio attendono ormai da troppo tempo.