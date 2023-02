Campione anche fuori dal campo: il gesto di Osimhen non passa inosservato

Victor Osimhen è sempre più leader e simbolo di questo Napoli: oltre alle prestazioni in campo, stupisce anche fuori.

Il bomber nigeriano sta trascinando la squadra a suon di gol, ma sa farsi apprezzare anche per ciò che fa in altri contesti.

Victor Osimhen è il volto e l’anima di questo Napoli. La squadra di Spalletti punta molto sulla coralità, ma è altrettanto vero che l’ex Lille sta disputando la sua miglior stagione a livello personale risultando spesso decisivo. Il bomber nigeriano è in uno stato di forma psicofisico ottimale e, dopo le prime stagioni azzurre, sta godendo della continuità che gli era mancata prima sia a livello di prestazioni che di minutaggio. Il 9 sta conquistando i gradi del campione, ma non lo è solo in campo: ecco il bel gesto che non è passato inosservato.

Osimhen, oltre ai gol c’è di più: il gesto conquista tutti

Victor Osimhen continua a segnare e non intende smettere di farlo. Il suo contributo alla squadra in termini numerici è facilmente visibile: la media realizzativa è impressionante e dimostra la sua costanza di rendimento. Tuttavia, oltre ai numeri va sottolineato anche come sia cresciuta la sua leadership. Oggi il bomber è un giocatore trascinante in campo, ma si fa sentire anche quando viene richiamato in panchina dando consigli ai suoi compagni.

Tuttavia, l’ex Lille ha dimostrato di essere un campione anche al di fuori del rettangolo da gioco. Per fare un esempio, il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha recentemente confessato a DAZN di aver ricevuto un messaggio dal giocatore del Napoli dopo aver ricevuto un colpo sul viso da parte sua. Si è trattato di un gesto apprezzato dal bianconero e che dimostra lo spessore umano di Osimhen, che di recente di è reso protagonista di un altro gesto molto forte e simbolico. A riportarlo è stato il giornalista Luca Cerchione su Twitter.

Un uomo con una missione, dentro e fuori il rettangolo verde: battere gli avversari con il suo #Napoli e sconfiggere la piaga del razzismo. Stima infinita per #Osimhen.#StopBeingRacist pic.twitter.com/pQuitDTBPp — Luca Cerchione (@lucacerchione) February 11, 2023

Come si vede dalla foto, l’attaccante azzurro ha indossato una maglietta con la scritta “Stop being racist!”, ovvero “Smettetela di essere razzisti”: un messaggio che testimonia la sua lotta contro la discriminazione razziale. Scorrendo i commenti sotto al tweet di Cerchione si può notare come i tifosi napoletani apprezzino l’uomo oltre che il giocatore: Osimhen sta diventando sempre più centrale per il Napoli e per Napoli.

Altra vittoria per il Napoli: la squadra di Spalletti vola

Il Napoli non vuole smettere di correre. Gli azzurri hanno vinto anche contro la Cremonese dando continuità ai risultati e alle prestazioni. Anche Osimhen ha trovato la via del gol mantenendo così la sua altissima media gol per partita. Inoltre, prima del match con i grigiorossi, ha ricevuto il premio come miglior giocatore del mese di gennaio.

Questo riconoscimento ha certificato il suo ottimo stato di forma: nel mese passato è stato praticamente infermabile. Ora, però, la testa è già alla prossima partita con il Sassuolo e solo dopo si penserà alla Champions League: agli ottavi ci sarà la doppia sfida con l’Eintracht Frankfurt.