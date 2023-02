Lo juventino Massimo Giletti: “Se mettessero le cimici a tutte le squadre…”

Un grande tifoso juventino ha recentemente parlato del momento della sua squadra del cuore, colpita dalla pesantissima penalizzazione. Si tratta di Massimo Giletti, noto conduttore televisivo.

Giletti non ha mai nascosto la sua fede juventina e, anche nei momenti più complicati, è sempre rimasto al fianco della sua squadra difendendola a spada tratta da tutte le accuse che nel tempo ha ricevuto.

Le sue ultime dichiarazioni, però, rischiano di sollevare un grande polverone visto il momento delicato che sta vivendo la Juventus, condannata con quindici punti di penalizzazione per via di alcune plusvalenze fittizie e sulla cui testa pendono ancora altri capi d’accusa: la manovra stipendi operata al tempo della pandemia da Covid-19 e i falsi in bilancio negli esercizi degli anni precedenti.

La Juve prova a rialzarsi e spera di centrare l’Europa

La stagione della Juventus non era di certo partita nel migliore dei modi. Il gioco, o meglio il non gioco, di Massimiliano Allegri ha sin da subito attirato aspre critiche e alcuni scivoloni avevano gettato ombre sul futuro del tecnico. Le sconfitte contro Monza e Maccabi Haifa non erano state accolte molto bene dal mondo bianconero che, con una rosa di questo livello, si aspettavano ben altri risultati. La prima batosta stagionale era arrivata con la cocente eliminazione ai gironi di Champions League per mano di Benfica e Paris Saint Germain.

Dopo aver toccato il fondo, però, il tecnico livornese era riuscito a compattare il suo gruppo e, fondandosi sulla compattezza difensiva e sulla concretezza prettamente Allegriana, aveva risalito la china con otto vittorie consecutive e zero gol subiti. Il crocevia della stagione della Vecchia Signora era la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le due squadre distavano pochi punti l’una dall’altra e in caso di vittoria bianconera il campionato sarebbe stato riaperto senza alcun dubbio.

Giletti in difesa della Juventus: le dichiarazioni sul calcio italiano

Subito dopo la pesante sconfitta subita dai partenopei tutto quello di buono che era stato costruito nei mesi precedenti si è miseramente sgretolato. Nel novembre 2022, infatti, erano arrivate le dimissioni in massa di tutto l’organigramma della Juventus per via dell’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino. La sentenza emessa ha comminato quindici punti di penalizzazione che hanno fatto scivolare la Vecchia Signora nella parte destra della classifica. Proprio in merito alla penalizzazione subita dalla Juventus ha parlato Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore televisivo.

Secondo Giletti, infatti, il problema del calcio italiano non sarebbe rappresentato dalla Juventus e ha affermato a gran voce che i comportamenti per la quale viene accusata la sua squadra del cuore siano stati compiuti anche da altri club. Ecco un estratto delle sue parole a Radio Firenzeviola: “È un errore marginale: se si pensa che facendo fuori la Juventus il calcio guarisca, ci si sbaglia. Sapete se mettessero le cimici a tutte le squadre cosa verrebbe fuori? Il calcio è malato, come dice Commisso che io stimo perché ha portato soldi e investimenti nel calcio italiano“.