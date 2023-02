Tegola pesantissima per la squadra: tifosi sconcertati

La stagione sta entrando nella sua fase cruciale. Da qui a poco i match potranno dare un senso quasi definitivo alla stagione dei club italiani. Purtroppo, però, è arrivata una sentenza pesantissima.

La corsa per un posto nella prossima Champions League potrebbe essere una delle più concitate e imprevedibili degli ultimi anni e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per qualsiasi squadra.

Per una delle contendenti all’Europa che conta è arrivato un verdetto molto pesante, che rischia di compromettere la stagione proprio nel momento decisivo. Una vera e propria tegola ha colpito il club con i tifosi sconcertati ed increduli. Adesso il tecnico dovrà trovare una soluzione ideale in tempi strettissimi per porre rimedio all’emergenza che ha colpito la sua squadra.

Corsa Champions apertissima: cinque squadre per tre posti

La straordinaria stagione condotta fino a questo momento dal Napoli di Luciano Spalletti sta portando i partenopei verso un sogno inseguito a lungo, sfiorato più volta e, oggi più che mai, a portata di mano degli azzurri. I tredici punti di vantaggio lasciano presagire al meglio per il Napoli e, di conseguenza, uno dei posti per la prossima Champions League sembra essere già stato prenotato dagli uomini di Spalletti. Per i restanti tre posti la corsa si preannuncia serrata e apertissima con cinque club che, al momento, partono quasi alla pari. Chi potrebbe creare un piccolo solco e cercare di assicurarsi un posto in Champions è l’Inter di Simone Inzaghi, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan.

I nerazzurri hanno due punti di vantaggio sul terzetto che la insegue e la partita della ventiduesima giornata ancora da giocare. La Beneamata scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria. Subito dietro alla formazione di Inzaghi, come detto, c’è un terzetto composto da Roma, Milan e Atalanta. Tutte e tre le squadre hanno le carte in regola per ambire ad un posto Champions, ma in questa fase della stagione sta mancando quella continuità di rendimento necessaria per poter ambire ai primi posti in classifica. Staccata di due punti c’è la Lazio di Sarri che chiude il treno delle papabili per l’Europa che conta.

Tecnico in emergenza: la notizia è pesantissima

La Lazio di Sarri ha perso terreno nell’ultima sfida di campionato. Allo Stadio Olimpico di Roma, infatti, i biancocelesti sono stati battuti dall’Atalanta, diretta concorrente alla Champions, con i gol di Zappacosta e Hojlund. Nonostante la vittoria, però, Gasperini ha potuto festeggiare a metà. Durante il match Hans Hateboer ha dovuto lasciare il campo per infortunio sostituito da Demiral dopo venti minuti della ripresa.

Gli esami a cui si è sottoposto l’esterno olandese hanno portato una pessima notizia alla Dea. Nella gara dell’Olimpico Hateboer ha rimediato la rottura del crociato e concluso anzitempo la sua stagione. A darne l’annuncio è stato lo stesso calciatore attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram. Adesso Gasperini dovrà trovare le soluzioni adatte per colmare la pesante assenza e continuare a cullare il sogno Champions.