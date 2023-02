Napoli, tifosi azzurri gelati: la provocazione spiazza tutti

By

Il Napoli ha battuto nettamente la Cremonese, ma bisogna sottolineare anche una provocazione che ha spiazzato i tifosi azzurri.

Dopo il successo di domenica scorsa del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli ha battuto un’altra squadra con il risultato di 3-0. Gli azzurri, infatti, hanno vinto la gara dello Stadio Diego Armando contro la Cremonese di Davide Ballardini.

Il risultato finale è abbastanza netto, anche se bisogna dire che la Cremonese ha dato più di qualche grattacapo agli azzurri. Il Napoli, infatti, non ha cominciato nel migliore dei modi la partita, considerando anche il grandissimo intervento difensivo di Lozano su Vasquez, il quale non è riuscito a tirare verso la conclusione della porta difesa da Alex Meret per merito dell’ex PSV.

Dopo le difficoltà iniziali, Kvaratskhelia è riuscito a sbloccare la partita al 22′, grazie ad un numero con il quale ha prima scartato Sernicola e poi ha battuto Carnesecchi. Il Napoli ha poi dilagato con l’ennesimo gol di Osimhen ed il tris realizzato da Elmas. Gli azzurri hanno adesso in calendario la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. In attesa di venerdì, il Napoli ha subito già un ‘guanto di sfida’ da un calciatore neroverde.

Sassuolo, Matheus Henrique: “Napoli? Proveremo a batterli”

Matheus Henrique, centrocampista emiliano e tra i marcatori del pareggio per 2-2 contro l’Udinese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “La prossima gara di campionato sarà contro il Napoli? Proveremo a battere anche gli azzurri. Gol realizzato? Sono felice soprattutto per la squadra”.

Il calciatore del Sassuolo ha poi concluso il suo intervento: “Abbiamo disputato un match importante, contro un team molto forte. Negli ultimi quattro turni di campionato siamo riusciti sia cambiare il nostro atteggiamento che a capire le nostre qualità”. Se Henrique ha di fatto lanciato la sfida al Napoli, Alessio Dionisi ha un pensiero decisamente diverso rispetto al suo calciatore.

L’allenatore del Sassuolo, infatti, ha parlato così a ‘DAZN’: “Ci attende la partita contro il Napoli? Daremo tutto, ma sembra quasi imbattibile. Noi ci attacchiamo a quel quasi, sperando di avere tutti a disposizione”.

Sassuolo, Dionisi sull’infortunio Berardi: “Non so se ci sarà contro il Napoli”

Alessio Dionisi ha poi parlato della possibile presenza o meno di Berardi contro il Napoli, visto che è uscito per infortunio anzitempo: “Se venerdì ci sarà Berardi? La spera è che la situazione non si nulla di grave. Domenico è fiducioso, ma a caldo si percepiscono cose diverse dalla realtà. Per noi cambia tanto una sua possibile assenza”.