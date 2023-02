Juventus, clamoroso Bonucci: la notizia sconvolge i tifosi

Nella stagione non proprio positiva che sta affrontando la Juventus uno dei protagonisti mancati fino a questo momento è Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo, adesso, dovrà fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice.

L’ex difensore di Bari e Milan, infatti, deve fare i conti con una situazione molto difficile. La clamorosa notizia ha sconvolto i tifosi che si aspettavano un’evoluzione decisamente differente per uno dei leader della loro squadra.

L’età che avanza e i sempre più continui acciacchi fisici hanno limitato l’apporto di Bonucci alla causa bianconera anche se il centrale scalpita per poter dare il suo contributo. L’ultimo baluardo rimasto della leggendaria BBC, infatti, è fuori dalla sosta di novembre e, in questo frangente, Massimiliano Allegri ha dovuto trovare soluzioni alternative per la sua difesa.

Vittoria d’orgoglio per la Juventus: Fiorentina battuta

Dopo la vittoria di Salerno la Juventus di Massimiliano Allegri cercava continuità in una gara molto sentita. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, arrivava la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Bologna. Per il match contro la viola il tecnico vara per la prima volta il tridente composto da Di Maria, Chiesa e Vlahovic; Italiano risponde lasciando fuori Jovic e affidando l’attacco a Kouamé. I bianconeri partono meglio e all’11’ hanno la chance per sbloccare la gara. Di Maria tenta il tiro a giro che, complice una deviazione, diventa un assist per Kostic. Il serbo da posizione ravvicinata ma defilata, però, non trova la porta. Dieci minuti dopo ancora l’ex Eintracht Francoforte ci riprova ma questa volta trova la pronta risposta di Terracciano. Al 34′, dopo un batti e ribatti, Di Maria pennella in mezzo per la testa di Rabiot che da pochi passi fa 1-0.

Al quarto d’ora della ripresa la Juventus raddoppia. Kostic manda in profondità Vlahovic che beffa Terracciano in uscita. Dopo un lungo check del VAR, però, la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Dopo poco più di cinque minuti altra occasione per la Vecchia Signora. Dodô pasticcia in uscita e il rimpallo favorisce Kean che a tu per tu con Terracciano si lascia ipnotizzare. La prima vera occasione per i gigliati arriva a dieci dalla fine. Terzic crossa per Jovic che, però, non trova la deviazione vincente. All’88’ la viola la riacciuffa. Palla scodellata in area da Saponara, sulla respinta di Locatelli si getta Castrovilli che di prima intenzione trafigge Szczesny. Anche questa volta il direttore di gara viene richiamato dal VAR e annulla per il fuorigioco iniziale di Ranieri.

Tifosi increduli: notizia clamorosa per Bonucci

Al triplice fischio lo Stadium è scoppiato di gioia per questi importantissimi punti conquistati contro una diretta rivale. Nella sfida casalinga, però, non si è visto Bonucci che non disputa una gara ufficiale dal 10 novembre, in occasione del match vinto contro l’Hellas Verona. Il centrale difensivo è stato limitato da un problema agli adduttori ma al suo rientro potrebbe trovare una situazione alquanto scomoda.

Il difensore cresciuto nell’Inter dovrà lottare e sgomitare per trovare spazio. A causa della sua assenza, infatti, Allegri ha dovuto adattare nella difesa a tre due calciatori che nascono come esterni: Danilo e Alex Sandro schierati al fianco del baluardo Bremer. Il rendimento del terzetto brasiliano è stato molto positivo e, al momento, non sembra esserci posto per Bonucci. L’età e gli infortuni, inoltre, portano la Vecchia Signora a riflettere anche in ottica futura ed in questo senso la posizione di Bonucci si fa sempre più complicata. La palla adesso passa allo stesso Bonucci che dovrà fare di tutto per convincere Allegri ad affidarsi ancora a lui, acciacchi fisici permettendo.