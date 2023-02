Napoli su Hojlund: clamoroso, cosa spunta fuori proprio adesso

Clamorosa la notizia venuta fuori su Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta su cui c’è l’interesse del Napoli.

Dopo la mancata qualificazione alle coppe europee al termine della scorsa stagione, l’Atalanta è tornata a risplendere quest’anno e la Dea è ora terza in classifica grazie al successo ottenuto sulla Lazio.

La squadra di Gasperini sta facendo vedere belle cose anche grazie al mercato effettuato in estate. Uno dei giocatori che più si stanno mettendo in luce è il danese Rasmus Hojlund che, prelevato nella sessione estiva dallo Sturm Graz, è diventato uno dei perni della squadra e al suo primo anno in Italia ha già firmato 5 gol e 2 assist, attirando l’interesse di varie squadre tra cui il Napoli.

Il Napoli mette Hojlund nel mirino: la strategia azzurra

Sul mercato, l’Atalanta sta dimostrando di saper operare davvero in maniera egregia ed i risultati stanno dando ragione alla Dea. I nerazzurri, proprio come il Napoli, hanno un’ottima area scout e anche non investendo molti soldi sono riusciti a costruire una squadra molto competitiva. Per Lookman ed Hojlund, l’Atalanta ha speso solamente 26 milioni di euro in totale ed il loro valore, per quanto stanno facendo vedere in campo, è già raddoppiato, con entrambi che rappresentano i nuovi tesori di Bergamo. Non a caso, il Napoli ha già messo gli occhi su Hojlund e in estate gli azzurri potrebbero decidere di andare all’assalto.

La concorrenza è folta visto che ci sono anche squadre inglesi, con l’Atalanta che sa che ci sono delle possibilità che si scateni un’asta per il giocatore danese, ma il Napoli ha una strategia ben definita per prendere il calciatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri andranno su Hojlund solamente in caso di cessione di Osimhen, con l’attaccante nigeriano che ha molte richieste soprattutto dalla Premier League. Come già affermato da De Laurentiis, il Napoli non è intenzionato a vendere Osimhen, ma è chiaro che qualora arrivasse un’offerta indecente sarà presa in considerazione.

Non si sa se alla fine Hojlund vestirà la maglia del Napoli, ma nel frattempo nelle ultime ore è venuta fuori una notizia davvero clamorosa che lascia davvero tutti sorpresi.

Hojlund e i suoi fratelli: quando l’amore per il calcio è nel sangue

Che Rasmus Hojlund sia uno degli uomini copertina dell’Atalanta di quest’anno è innegabile. L’attaccante danese è una delle rivelazioni di questa Serie A ed il Napoli lo sta tenendo attentamente d’occhio in vista della prossima estate, pronto ad affondare il colpo in caso di cessione di Osimhen. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, su Hojlund è venuta fuori una notizia davvero incredibile che riguarda la sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tutta la famiglia Hojlund è nel mondo del calcio. Nelle giovanili del Copenaghen, infatti, giocano i suoi fratelli minori, ovvero Emil Hojlund e Oscar Hojlund, entrambi nella formazione under 19 danese, mentre il padre Anders Hojlund è stato un ex giocatore ed ha militato anch’egli nel Copenaghen. Insomma, una famiglia davvero dedita al mondo del calcio, con l’amore per questo meraviglioso sport che scorre nel suo sangue.