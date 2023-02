Chanel Totti, regalo ‘enorme’ per San Valentino: tutti di stucco ma per un altro motivo

Cosa spunta fuori dalle storie di Chanel Totti? Un regalo ‘enorme’ in occasione di San Valentino, ma ancora una volta ci lascia di stucco per un altro motivo.

Chanel Totti ci lascia sempre con un grande interrogativo dopo ogni video che pubblica su Instagram o su Tik Tok.

C’è sempre ‘riferimento’ a qualcuno, qualcuno che non è dato conoscere. Un nome che magari ha confidato solo alla migliore amica. Ma, molto probabilmente, c’è qualcuno nel suo cuore. Altrimenti non si spiegherebbero tutti quei riferimenti e, allo stesso modo, non si spiegherebbe l’immagine che ha appena postato su Instagram.

Beh, nel giorno di San Valentino, cosa si può desiderare se non un ‘pensiero’ da parte della ‘persona del cuore’? Sì, chiamiamola così e non ‘fidanzato’, perché nel caso di Chanel Totti non sappiamo bene di chi si tratta. Magari un giorno uscirà allo scoperto e lo farà sapere anche ai suoi follower, ma per ora resta un gran mistero.

Il regalo enorme per San Valentino

San Valentino, la festa degli innamorati. Cosa può far felice una donna? Dei fiori. Delle rose. Meglio se rosse. E, dunque, proprio nel giorno di San Valentino, ecco che Chanel Totti ci mostra un enorme mazzo di rose rosse.

Bene, ecco che sorgono decine di interrogativi. Chanel è molto enigmatica ed anche questa volta non ha specificato mittente e destinatario del mazzo di rose. Ecco perché tutti rimangono ancora una volta di stucco. Sì, certo le rose sono tantissime ed è difficile anche contarle. Ma siamo tutti senza parole perché non sappiamo da chi arrivano. Chi ha fatto questo gesto. E non sappiamo nemmeno se le rose sono per lei. Ecco alcune, solo alcune delle ipotesi che possiamo fare:

Le rose sono per Chanel da parte di uno spasimante segreto, che probabilmente non conosce neanche lei. Un anonimo. Le rose sono per Chanel da parte di una persona che, invece, conosce bene. E che magari le la ha lasciato un bigliettino che però lei non ha mostrato. Le rose non sono per Chanel, ma magari per la mamma Ilary Blasi. E lei le ha postate sul suo Instagram soltanto per riprendere tanta bellezza e forse proprio per farci disperare nel tentativo di capirne di più. Come sta succedendo, d’altronde. Le rose sono per Chanel, ma da parte del primo grande amore di ogni donna: il papà. Quindi, potremmo ipotizzare che il bel pensiero per la ragazza l’abbia avuto suo padre. Le rose sono lì perché le ha comprate suo fratello Christian per la sua fidanzata e sta per portargliele.

Insomma, come vedete, le ipotesi sono tante. Ma la verità potrà raccontarla soltanto lei. E, chissà, magari proprio nelle prossime storie Instagram vorrà svelarci qualcosa in più. Restiamo in allerta, pronti a non perderci nessuno dei prossimi aggiornamenti della bella ed enigmatica Chanel.