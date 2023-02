Mario, da Sanremo al Maradona: ha incontrato De Laurentiis, guardate cos’è successo

Il piccolo Mario da Sanremo allo stadio Maradona: ha persino incontrato Aurelio De Laurentiis, guardate cosa è successo.

Il giovanissimo attore, ospite anche alla kermesse musicale condotta da Amadeus, è subito diventato famosissimo anche tra i tifosi del Napoli: dopo Sanremo arriva l’invito al Maradona e l’incontro col presidente, ecco cos’è successo.

Il Napoli continua a vincere e convincere in ogni gara ed anche contro la Cremonese gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a dare spettacolo. Il divario di 15 punti sull’Inter seconda risulta essere un bottino estremamente sostanzioso, che da la possibilità alla squadra di affrontare con grande tranquillità tutte le gare, ma soprattutto da ai tifosi la chance di divertirsi e di godersi un momento unico nella propria storia.

“Fa freddo a meno 13?”: la frase sfottò arrivata persino sull’Ariston

Il Napoli sta vivendo uno dei migliori momenti della loro storia recente e per il pubblico campano, che aspetta la vittoria dello scudetto da ormai oltre 30 anni, si tratta di un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Dopo anni di secondi posti, spesso anche sfortunati come nella famosa stagione con Sarri in panchina, quella in corso sembra essere la stagione giusta per un riscatto.

Il vantaggio di punti in classifica, il gioco spumeggiante espresso in Italia ed in Europa, la costanza di rendimento e la presenza di giocatori formidabili come Osimhen e Kvaratskhelia stanno consentendo al pubblico campano di poter essere ancora più fiero del solito della propria squadra, abbastanza da poter far scattare quell’ironia sagace tipica del popolo napoletano.

I tifosi del Napoli sono da sempre molto legati alla squadra e non perdono di certo occasione di mostrarlo, con la presenza allo stadio, le parole e se serve anche un po’ di sana ironia. E’ stato recentemente questo il caso del piccolo Mario Di Leva, giovane attore che è salito in testa alle pagine sportive per il siparietto con Amadeus a Sanremo.

Mario Di Leva: da Sanremo al Maradona

Figlio dell’attore Francesco Di Leva, il piccolo Mario sarà protagonista di una nuova fiction Rai che inizierà a breve ed insieme agli altri due protagonisti è salito sul palco dell’Ariston nella serata del mercoledì, è qui che ha colto l’occasione per un simpatico siparietto col conduttore del Festival Amadeus. L’attore ha regalato infatti una maglia del Napoli al presentatore, aggiungendo poi un divertente “Fa freddo a meno 13?” in riferimento al distacco tra i campani e l’Inter, la squadra del cuore del direttore artistico di Sanremo.

La divertente battuta ha ovviamente fatto scatenare i tifosi del Napoli, contenti di quanto sentito e subito affettuosi con Di Leva, il quale, in questi giorni, ha poi ricevuto anche la più bella sorpresa che poteva immagina: essere ospite allo stadio Maradona del presidente De Laurentiis. Infatti, come abbiamo visto in molti video apparsi sui social, il piccolo tifoso era proprio in compagnia di De Laurentiis mentre insieme esultavano ai gol contro la Cremonese. Un momento che, sicuramente, resterà impresso nella mente del giovanissimo attore.

A pubblicare lo scatto è il papà Francesco, attore molto famoso, il quale aggiunge anche la didascalia “Ospite del presidente”. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso Mario che ha raccontato di essere stato molto felice ed emozionato di aver ricevuto la chiamata del presidente De Laurentiis. Un altro piccolo gesto che conferma il momento di gioia di tutti i tifosi e che inevitabilmente alimenta sempre di più il sogno del popolo del Napoli.