Calciomercato Napoli, spuntano tre nomi per il “dopo Osimhen”: non c’è Hojlund

Il Napoli starebbe già pensando al futuro: nel caso in cui Osimhen dovesse partire, ci sarebbero ben tre nomi sul piatto.

Il bomber nigeriano sta trascinando la squadra, ma le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei top club.

Il Napoli continua a volare in campionato. Gli azzurri hanno battuto anche la Cremonese per 3-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas: un risultato netto che ha certificato l’ottimo stato di forma della formazione di Spalletti, che punta diretta alla vittoria dello scudetto.

Prima del fischio d’inizio, il centravanti nigeriano ha ricevuto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio: la sua stagione è da incorniciare e i top club di tutta Europa lo osservano con grande attenzione. Per questo, la dirigenza sarebbe già alla ricerca di un possibile erede.

Napoli, caccia all’erede di Osimhen: tre nomi sulla lista

Basta guardare i numeri per capire l’importanza di Osimhen per il Napoli. L’ex Lille sta vivendo la sua miglior stagione a livello personale: sono ben 17 i gol messi a segno in 18 presenze in Serie A. Questa statistica impressionante evidenzia la crescita del giocatore, che non aveva mai goduto di questa continuità nelle sue precedenti stagioni azzurre.

Tutto questo, però, ha un altro lato della medaglia: i top club d’Europa avranno sicuramente notato il nigeriano. Già in passato si è parlato di un presunto interesse del Manchester United, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Chelsea. Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione durante la Domenica Sportiva, programma in onda su Rai 2. Durante il suo intervento, riportato da CalcioNapoli24, ha affermato che le due squadre inglesi starebbero preparando un’offerta in vista dell’estate. In particolare, i Blues potrebbero spingersi fino a €160 milioni. Inoltre, ha aggiunto: “Il Napoli sta valutando le alternative: il primo è Haller del Borussia, il secondo è David del Lille e il terzo è En-Nesyri del Siviglia”.

Il Napoli proverà comunque a rinnovare il contratto di Osimhen per blindarlo. Il presidente De Laurentiis ha recentemente dichiarato di ritenerlo incedibile, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare lo scenario. Nel caso in cui ciò accadesse, i tre attaccanti citati in precedenza potrebbero diventare degli obiettivi.

Haller è recentemente tornato in campo dopo la battaglia con il tumore ai testicoli: l’ex Ajax ha trovato anche il suo primo gol con la maglia giallonera ed è pronto per riprendersi i palcoscenici più importanti d’Europa.

David è senza dubbio il profilo con maggiore “appeal“: la sua crescita nel Lille è sotto gli occhi di tutti e in molti vedono un parallelismo con Leao ed Osimhen. Non sarebbe facile arrivare a lui data la probabile concorrenza, ma l’eventuale cessione del capocannoniere della Serie A potrebbe finanziare il colpo.

En-Nesyri, invece, rappresenta la pista low-cost: accostato più volte a squadre italiane, è reduce da un buon Mondiale con il Marocco. La sua stagione in Liga, però, è tutt’altro che positiva: ha segnato solo 3 gol in 17 presenze.

Hojlund non nella lista, ma il Napoli osserva

Venerato non ha citato Hojlund fra i possibili obiettivi del Napoli. Il danese dell’Atalanta sta vivendo un 2023 da favola grazie a gol e ottime prestazioni: secondo varie indiscrezioni, gli azzurri lo starebbero osservando. Tuttavia, i bergamaschi non lo lasceranno certamente andar via facilmente e non è da escludere che possa rimanere in nerazzurro per almeno un’altra stagione.

L’ex Sturm Graz avrà quasi certamente diversi estimatori in estate e, di conseguenza, potrebbe scattare una vera e propria asta. Tutte le big lo guarderanno con attenzione, ma va da sé che il Napoli non lo punterebbe nel caso in cui Osimhen dovesse rimanere in azzurro.