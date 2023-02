Milan, “ha poche speranze”: la sentenza in diretta è un macigno

Un ex giocatore del Milan si è dimostrato alquanto pessimista: ecco cosa è emerso dal suo intervento a TVPlay.

I rossoneri sono tornati alla vittoria e sono rientrati nella top 4 della Serie A: un ex milanista, però, ha sottolineato alcuni aspetti negativi.

Il Milan è tornato a vedere la luce dopo un periodo decisamente buio. Contro il Torino è arrivata la seconda vittoria del 2023 dopo quella ottenuta sul campo della Salernitana: a San Siro è bastato un colpo di testa di Giroud per battere la formazione di Juric, che aveva vinto i due precedenti incroci stagionali (uno in campionato e uno in Coppa Italia). La squadra di Pioli è tornata nella top 4 in Serie A, ma secondo un ex giocatore milanista regna ancora il pessimismo.

Il Milan torna a sorridere, ma l’ex è pessimista: ecco perché

La vittoria mancava da inizio gennaio: nel mezzo, il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia, ha perso la Supercoppa contro l’Inter e ha rimediato sconfitte pesanti con Lazio (4-0 a Roma) e Sassuolo (2-5 in casa). Il successo con il Torino ha sicuramente ridato fiducia all’ambiente e, soprattutto, ha permesso ai rossoneri di tornare in zona Champions: ad oggi, l’obiettivo è restare nella top 4.

Il prossimo impegno sarà delicatissimo: a San Siro, infatti, andrà in scena il match d’andata per gli ottavi di Champions League. L’avversario sarà il Tottenham dell’ex nemico Antonio Conte: i londinesi sono reduci dalla pesante sconfitta rimediata contro il Leicester, ma sono comunque un ostacolo alquanto temibile. Di questa partita ha parlato l’ex portiere milanista Mario Ielpo ai microfoni di TVPlay: secondo lui, la formazione dell’ex Inter parta favorita.

Ielpo ha infatti affermato: “Il Milan visto nelle ultime partite ha poche speranze di passare il turno, poi sappiamo che il calcio è un mistero, può succedere di tutto. Sulla carta, visto questo Milan, sembra difficile che i rossoneri possano aspirare a qualcosa di più di una partita dignitosa”. Secondo l’ex portiere, infatti, il Milan è parso abbastanza impacciato contro il Torino: i rossoneri, dunque, non sarebbero ancora “guariti”.

“Leao il più forte del Milan”

Durante il suo intervento, Ielpo si è concentrato su un giocatore in particolare che sta vivendo un periodo complicato: Leao. Il portoghese è stato escluso dai titolari contro Sassuolo ed Inter per poi tornare dal 1′ con il Torino nel nuovo 3-4-3 disegnato da Pioli. Secondo l’ex portiere, l’ex Lille è il più forte della rosa rossonera, ma ha notato un limite.

“Non importa il modulo, ma il mister deve mettere in condizione i giocatori di fare la differenza. Se non succede questo, il Milan non andrà lontano. Credo che Leao sia centrale all’interno del progetto rossonero. Pioli deve pensarci”: per l’opinione dell’ex rossonero, il numero 17 non può essere limitato dai moduli. Per questo, Leao deve essere messo in condizione di incidere e lasciare il segno.

Salvo sorprese, sarà titolare contro il Tottenham: la sfida ai londinesi può rappresentare una grande occasione per lui.