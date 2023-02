Napoli, il gesto di Kim in campo non è passato inosservato: cosa ha fatto il difensore

Altra grande vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti che allo Stadio Diego Armando Maradona ha avuto la meglio della Cremonese, vendicando così l’eliminazione in Coppa Italia.

Gli azzurri hanno faticato non poco per sbloccare il match che, dopo il primo gol partenopeo, ha cambiato faccia mettendosi in discesa per la capolista di questa Serie A.

Tra i protagonisti c’è stato il baluardo della difesa di Spalletti: Min-jae Kim. Il sudcoreano, oltre alla solita granitica prova difensiva, ha propiziato la seconda rete azzurra con un assist di testa. Scongiurato, dunque, il rischio di un calo di attenzione nei confronti di un avversario sulla carta inferiore ma che aveva già dimostrato di poter far male anche ad una big come la compagine partenopea.

Spalletti si prende la sua rivincita: Cremonese battuta

Il Napoli supera al Maradona la Cremonese di Davide Ballardini che cercava una complicatissima vittoria per cercare di rilanciare le sue quotazioni per la salvezza. Nel match contro la Cremo gli azzurri si accendono subito e, dopo cinque minuti, Di Lorenzo impegna Carnesecchi. Al 20′ si rinnova il duello tra il nazionale azzurro e Carnesecchi. Sugli sviluppi di un corner il capitano del Napoli gira di testa ma trova ancora una volta l’estremo difensore a dirgli di no. Un minuto dopo i partenopei passano in vantaggio. Cross di Lozano deviato lateralmente da Sernicola, sulla palla arriva Kvaratskhelia che non si accontenta del corner, entra in area e di destro fredda Carnesecchi.

Nella ripresa il Napoli scende in campo con la stessa verve e al 52′ Carnesecchi si oppone al raddoppio azzurro cercato da Lozano. Al 65′ sugli sviluppi di un angolo la palla arriva sul secondo palo a Kim che di testa fa la sponda per Osimhen che da due passi firma il 2-0. A dieci dalla fine arriva il tris che chiude la gara. Elmas porta palla sulla trequarti, scambia con Di Lorenzo e con un destro in diagonale trafigge ancora Carnesecchi.

Spalletti al miele su Kim: il gesto del difensore è da applausi

L’ennesima vittoria ottenuta dagli azzurri li avvicina ancor di più al sogno. Il pareggio di Marassi dell’Inter, infatti, consente alla banda di Spalletti di aumentare il gap sulla seconda, adesso staccata di 15 punti. Ancora una volta il tecnico ex Roma ha lodato l’atteggiamento propositivo della sua squadra che, come dimostrato, non intende mollare la presa. L’allenatore dei partenopei, inoltre, ha pubblicamente elogiato la sua colonna difensiva: Min-jae Kim.

Il sudcoreano si è dimostrato, come già in precedenza, sempre concentrato e a fuoco, atteggiamento che non è passato inosservato e che è piaciuto parecchio al suo allenatore. In occasione del Premio Fortunato ricevuto dal CONI, Spalletti ha voluto elogiare il suo difensore. Ecco un estratto delle sue parole: “Se noi entriamo dentro un po’ presuntuosi e convinti che qualcosa ci verrà dato d’ufficio, quell’errore verrà pagato caro. Abbiamo bisogno di essere immersi nella sfida, di riconoscerla in maniera vera e netta attraverso le sue difficoltà. Si va in campo disposti a distruggerci per un risultato. L’emblema è un po’ il secondo gol, dove ha messo la testa Kim su una palla che stava uscendo e con un giocatore della Cremonese che stava calciando: lui è andato lì a metterci la faccia, la testa“.