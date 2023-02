Inter, pessima notizia: Inzaghi sconvolto

Clamorosa la notizia che riguarda l’Inter: il mister Simone Inzaghi sarà rimasto sconvolto per quello che è emerso.

Per Simone Inzaghi arivano diverse brutte notizie dopo la sfida contro la Sampdoria, oltre al risultato è infatti saltato all’occhio di tutti il litigio tra due calciatori chiave della rosa nerazzurra: il nervosismo tra loro è stato evidente, sono volate parole pesantissime.

La 22esima giornata di Serie A si è chiusa con il Monday Night dello stadio Marassi di Genova tra la Sampdoria e l’Inter. I nerazzurri, nonostante la superiorità tecnica nei confronti dell’avversario ed il buon momento di forma con cui si sono approcciati al match, non sono riusciti a superare lo scoglio rappresentato dai blucerchiati allenati dall’ex Stankovic e si trovano ora ad avere un distacco abissale dal Napoli, per la delusione di mister Inzaghi.

Inter: il Napoli si allontana ancora, ma il problema rischia di essere un altro

Non è il primo Monday Night che l’Inter si trova a sbagliare dopo aver ottenuto una vittoria pesante. Lo scorso gennaio, dopo la vittoria nel derby di Supercoppa contro il Milan, la squadra di Inzaghi aveva perso in casa contro l’Empoli, mentre lunedì, dopo la vittoria di una settimana prima ancora contro i cugini rossoneri, è arrivato il pari a sorpresa contro una delle squadre più in crisi della Serie A.

Per Inzaghi l’obiettivo campionato, già molto complesso visto il divario enorme dal Napoli, rischia ora di essere del tutto compromesso con gli azzurri di Spalletti saliti a più 15 proprio sui meneghini. La partita di Genova, seppur colma di occasioni da gol per l’Inter, ha rappresentato un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite, ma il vero problema per il tecnico ex Lazio, a una settimana dall’ottavo di Champions contro il Porto, rischia di essere un altro.

La prestazione dell’Inter non è di certo stata da buttare nella sfida contro la Samp. A mancare ai meneghini è stato il gol, dettaglio ovviamente di non poc conto, ma soprattutto la lucidità in alcuni momenti, mancanza questa che è sfociata in un lggero nervosismo. A rendere lampante questo aspetto è stato un dettaglio durante la partita: un litigio inaspettato tra Lukaku e Barella.

Lite Lukaku-Barella: ecco cosa è successo

La partita dell’Inter contro la Samp è stata senza ombra di dubbio molto sfortunata, ma oltre questo lo 0-0 maturato alla fine dei 90 minuti è frutto anche del nervosismo e della frenesia mostrata dai nerazzurri con lo scorrere del match. “Vittime” di questa poca tranquillità sono stati Romelu Lukaku e Nicolò Barella, la discussione avuta dai due è infatti diventata subito virale.

Minuto 39 del primo tempo, al termine di un’azione d’attacco Barella si lamenta col compagno di squadra belga reo di non avergli passato il pallone come da richiesta insistente del sardo. Tra i due scatta subito un battibecco con Lukaku che dice al centrocampista: “Non ti permettere più di sbracciare, stai zitto”, a cui segue un “Basta non fare così” ed un’altra frase ben più ingiuriosa.

Dopo la gara Inzaghi ha dichiarato che il tutto era stato risolto, ma che allo stesso tempo episodi del genere non devono assolutamente capitare. Per l’Inter è comunque arrivato un brutto passo falso ed ora per il tecnico nerazzurro ed i suoi diventano fondamentali Coppa Italia e Champions League.