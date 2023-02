Il Barcellona interviene a gamba tesa e il Napoli resta senza parole. Nessuno si aspettava tutto questo.

Il club catalano sarebbe pronto a formalizzare un accordo in vista della prossima stagione: colpo sfumato per Giuntoli?

Il Napoli è uno dei club che maggiormente si è mosso sul mercato nell’ultimo anno: in estate, infatti, gli azzurri hanno effettuato una vera e propria rivoluzione cedendo alcuni giocatori molto importanti per puntare su nuovi profili come quelli di Kvaratskhelia o Kim. Fin qui, la politica della società si è dimostrata decisamente vincente: la formazione di Spalletti sta volando in campionato ed è pronto ad affrontare l’Eintracht Frankfurt agli ottavi di Champions League. Tuttavia, un’operazione potrebbe sfumare in vista della prossima annata: il Barcellona tenta di agire in anticipo.

Il Barcellona brucia il Napoli? I catalani vogliono chiudere subito

Dopo i grandi cambiamenti della passata estate, il Napoli ha dimostrato di essere migliorato e sta conducendo una stagione al limite della perfezione. Ovviamente è ancora prematuro parlare di possibili manovre in vista della prossima sessione di mercato, ma la filosofia pare chiara: non c’è nessuna paura nell’agire sulla rosa. Anche per questo motivo, già in questi giorni si sta parlando di possibili cessioni e probabili innesti.

Uno dei nomi più chiacchierati, logicamente, è quello di Victor Osimhen: l’attaccante sta vivendo un’annata strepitosa e, secondo varie indiscrezioni, Manchester United e Chelsea avrebbero messo gli occhi su di lui. Ad ogni modo, il presidente De Laurentiis lo ha recentemente dichiarato incedibile, rallegrando così i tifosi.

Per le operazioni in entrata, invece, si è parlato spesso di N’Dicka, difensore proprio dell’Eintracht Frankfurt (prossima avversaria in Champions), ma dalla Germania ne sono certi: secondo Sport1, il Barcellona avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore.

Il francese è in scadenza di contratto e, di conseguenza, è autorizzato a parlare con altri club e prendere accordi per un trasferimento estivo. I blaugrana sarebbero seriamente interessati ad ingaggiarlo, anche se vantano una folta batteria di difensori centrali composta da Araujo, Eric Garcia, Christensen e Koundé (che però sta giocando terzino) oltre all’adattabile Marcos Alonso (ha giocato qualche partita da difensore di centro-sinistra).

Da capire, dunque, quali saranno le intenzioni del Napoli, che comunque ha ancora a disposizione Kim, Rrahmani, Ostigard e Juan (in scadenza, si tratta il rinnovo). Sicuramente N’Dicka rappresenterebbe un profilo interessante nel caso in cui il brasiliano dovesse dire addio essendo mancino, ma per ora pare che gli azzurri non abbiano avanzato offerte ufficiali.

Quale futuro per la difesa di Spalletti?

Il Napoli, statistiche alla mano, ha la miglior difesa del campionato. I gol subiti sono solo 15 in 22 partite: un dato emblematico della forza della squadra di Spalletti, che ha saputo migliorare la propria solidità nonostante l’addio di Koulibaly. Kim ha conquistato da subito i tifosi grazie a prestazioni di alto livello, mentre Rrahmani è cresciuto esponenzialmente. Ostigard e Juan, inoltre, hanno rappresentato alternative decisamente valide. Il brasiliano, però, è in scadenza di contratto.

Molto dipenderà dunque dal futuro dell’ex Inter: dovesse rinnovare, non sarebbe da escludere la conferma in toto del reparto difensivo. In caso contrario, ovviamente, la dirigenza dovrebbe intervenire per regalare a Spalletti un quarto centrale.