Calciomercato Napoli, i tifosi esultano: arriva l’annuncio dell’agente

Buone notizie per i tifosi del Napoli in ottica calciomercato: l’annuncio dell’agente apre a scenari interessanti.

I tifosi azzurri possono gioire: le ultime novità dal fronte mercato sono decisamente positive. Ecco cos’è successo.

Il Napoli è sempre più al comando della classifica in Serie A. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 contro la Cremonese grazie alle reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas: il successivo pareggio dell’Inter con la Sampdoria ha aumentato il distacco a 15 punti.

La formazione di Spalletti sta dominando il campionato, ma sanno bene che a breve sarà il turno di un impegno importantissimo: l’ottavo di Champions League con l’Eintracht Frankfurt. Nel frattempo, arrivano anche notizie interessanti dal mercato: a parlare è stato l’agente di un giocatore.

Calciomercato, l’agente del giocatore strizza l’occhio al Napoli

Il mercato è ancora lontano, ma, come ogni grande club, anche il Napoli ragiona sul futuro. Gli azzurri sono reduci da due sessioni decisamente diverse: in estate è andata in scena una vera e propria rivoluzione con l’addio di alcuni big e l’arrivo di molti giocatori, mentre in inverno sono arrivati due rinforzi (Bereszynski e Gollini) in concomitanza di altrettanti addii (Zanoli e Sirigu).

In vista del calciomercato estivo, ovviamente, tutto dipenderà dal futuro di molti giocatori. Diverse indiscrezioni danno per certe il forte interesse di Manchester United e Chelsea nei confronti di Osimhen, ma anche Kvaratskhelia non avrà certamente lasciato indifferenti i vari top club europei. Un nome accostato agli azzurri, invece, è quello di Laurienté, esterno offensivo del Sassuolo: il suo agente Roberto Meloni ne ha parlato in diretta a CalcioNapoli24 TV.

“C’è l’interesse di grandi club, ma si vedrà. […] Napoli? Fa piacere l’interessamento delle big, Napoli o altro fa sempre piacere. Il Napoli sta facendo un grande percorso e mi auguro possa vincere il campionato”: queste le parole del procuratore dell’attaccante neroverde. Il gradimento nei confronti del Napoli, dunque, c’è ed è concreto. Ad ogni modo, bisognerà capire se gli azzurri saranno interessati a puntare sul giocatore.

Laurienté è un esterno offensivo rapido che sta disputando la sua prima stagione in Serie A: fin qui il suo rendimento è stato positivo, come testimoniato dai 4 gol e dai 3 assist registrati fin qui. Inoltre, si occupa anche dei calci piazzati e dei rigori: una caratteristica certamente da considerare. Per il suo arrivo, però, sarebbe necessaria la partenza di un’ala.

Venerdì c’è Sassuolo-Napoli: così all’andata

La prossima giornata metterà di fronte Napoli e Sassuolo per la 23esima giornata di campionato. All’andata gli azzurri hanno disputato una delle migliori partite stagionali vincendo per 4-0, con il punteggio già sul 3-0 a fine primo tempo. Protagonista assoluto è stato Victor Osimhen, autore di una tripletta, mentre Kvaratskhelia è stato l’autore dell’altro gol.

La squadra di Dionisi ha disputato gli ultimi minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni proprio di Laurienté. Venerdì sera potrebbe essere l’osservato speciale per Giuntoli: molto dipenderà dall’andamento del mercato, ma l’agente del giocatore ha già strizzato l’occhio.