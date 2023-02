“Messaggio a Giuntoli”: c’entra Kvaratskhelia, cosa spunta fuori

Il colpo di mercato firmato Cristiano Giuntoli è considerato un vero e proprio capolavoro da tutti gli addetti ai lavori.

Nemmeno un anno è passato da quell’aprile 2022 nel quale la dirigenza del Napoli mise nero su bianco il contratto di uno degli astri nascenti del calcio mondiale: Khvicha Kvaratskhelia. La società campana, all’indomani dell’addio di Lorenzo Insigne direzione Toronto, aveva scommesso tantissimo sul giovane georgiano.

Si può dire che a oggi si tratta del più grande colpo di mercato degli ultimi anni, per il prezzo (solo 10 milioni di euro), ma anche per la capacità della dirigenza azzurra di convincere il ragazzo a scegliere la strada italiana: Kvara avrebbe potuto optare per tutt’altro scenario calcistico, ma scese alla fine di diventare il nuovo idolo della città napoletana.

Oggi, a distanza di un anno dalla conclusione della trattativa, tutti gli osservatori di mercato e dirigenti non smettono di fare i complimenti a Giuntoli.

Napoli, Kvara che impatto: nessuno come lui in Europa

L’impatto dell’ex Dinamo Batumi non è stato clamoroso, di più. Non si vedeva da anni un calciatore in grado di dominare anzitempo un campionato competitivo come quello italiano. Probabilmente dai tempi dell’arrivo di Kakà al Milan, ma Kvaratskhelia ha dimostrato una costanza che ad oggi nessun calciatore dei maggiori campionati europei ha. Kvara è infatti inserito nella top 5 dei calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra di assist e reti in Europa. Fa compagnia Lionel Messi, Neymar, Serge Gnabry e Randal Kolo Muani.

Kvara inoltre con Victor Osimhen ha dato vita al duo più scoppiettante del momento in Europa: impossibile fermare una coppia così devastante, che da sola ha dato prova di saper mettere in difficoltà qualunque tipo di difesa e i tifosi sognano che entrambi i ragazzi possano giocare alla grande anche in Champions League, uno scenario calcistico dove la pressione non manca mai.

Gran parte dei complimenti per un tale acquisto vanno fatti a De Laurentiis e al suo ds Cristiano Giuntoli che ha concluso l’operazione Kvara in tempi da record. Ecco cosa ne pensa un suo collega.

Napoli, Onofri: “Kvara? Un fuoriclasse”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex giocatore e attuale osservatore Claudio Onofri ha detto la sua su questo grande Napoli e si è concentrato sulla prossima sfida degli azzurri al Mapei Stadium di Sassuolo. “Sassuolo-Napoli diventa un’altra partita senza Berardi. Parliamo di un talento che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Contro il Napoli, il Sassuolo non perde solo il proprio capitano ma un vero e proprio punto di riferimento”.

Poi arriva il commento sulla capacità di Giuntoli di acquistare Kvara parlando di un messaggio che scrisse all’epoca al ds del Napoli: “Gli mandai un messaggio garantendogli che aveva fatto un colpo eccezionale. Gli ho riscritto ancora dopo sette giornate: “Cristiano ci siamo sbagliati entrambi, Kvara non è un buon calciatore ma un fuoriclasse”. Solo uno come Giuntoli poteva arrivare prima di tutti su un talento simile, ha un modo di anticipare la concorrenza e di vedere il calcio quasi unica”.