Elodie a Sanremo 2023 svela la sua squadra del cuore: “È importante”

Fanno sorridere le parole di Elodie a Sanremo 2023. Al Festival la cantante ci ha tenuto a precisare per chi fa il tifo.

Elodie a Sanremo 2023 ha incantato ancora una volta con la sua voce e con la sua bellissima presenza. La cantante originaria di Roma, di padre per l’appunto romano e madre francese, si è esibita sul palco del teatro Ariston con il brano “Due”.

Al Festival di Sanremo Elodie ha potuto vivere un’altra bella esperienza. Nel suo caso si vince comunque, a prescindere dalla posizione finale in classifica. Comunque vadano le cose, la cantante continua sempre a piacere ed a vendere tantissime copie tra singoli ed album.

Proprio Elodie a Sanremo 2023 ha anche avuto modo di compiere un piccolo excursus calcistico. Per un qualcosa che ha destato curiosità ed anche simpatia per come è accaduta. Al Festival gli artisti in gara, così come gli ospiti molte volte, devono anche espletare la pratica delle interviste.

Così ha fatto anche Elodie, che a Sanremo ha trovato i microfoni di Rai Radio 2. E qui lei stessa ha avuto l’occasione di svelare quale sia la squadra per la quale fa il tifo. È successo tutto quanto un po’ per caso.

Elodie a Sanremo 2023 rivela: “Faccio il tifo per…”

Dopo una lunga relazione con il collega Marracash, la bella Elodie si è ritrovata libera. La rottura tra i due è avvenuta in modo non traumatico, anche se ha comportato il dispiacere di tantissimi tra i fans di entrambi.

In seguito alla fine di questa relazione lei ha frequentato prima il modello Davide Rossi e poi un altro habituée delle celebrità al femminile. Si tratta di Andrea Iannone. Il motociclista può annoverare una serie importante di ex fidanzate, tra le quali spicca anche il nome di Belen Rodriguez.

Iannone era in prima fila per fare il tifo per la sua compagna. La quale si è sottoposta al consueto rito delle interviste post-esibizione. Ed a Rai Radio 2 Elodie ha accolto il conduttore Valerio Lundini, che ha condotto lo speciale sul Festival per l’etere, porgendogli una rosa dai colori speciali.

La squadra del cuore di Elodie

Proprio i colori della squadra per la quale lei fa il tifo. Una rosa di colore giallo e rosso, per la cantante che è nata a Roma ma che a 19 anni si è trasferita a Lecce per lavorare come cantante e cubista nelle discoteche.

Ma la sua squadra è quella della Capitale. “Sei romanista anche tu?” le ha chiesto Lundini. “Certo che si” è stata la risposta della cantante. “Hai presente le cose importanti nella vita?”.

Certo è che quest’anno il Napoli le avrà dato due grosse delusioni, a giudicare da come sono finite le due sfide in campionato e da quale distacco vige in classifica tra gli azzurri dominatori assoluti in Serie A e la compagine capitolina.