Milan, la frase di Pioli nel post partita è un chiaro avvertimento

Milan, Stefano Pioli sorprende tutti con una dichiarazione arrivata dopo la vittoria contro il Tottenham: di sicuro, tutti hanno colto il senso delle sue parole.

Il tecnico del club rossonero, dopo l’importantissima vittoria ottenuta nell’andata degli ottavi di Champions contro gli Spurs, ha rilasciato una dichiarazione molto importante e sorprendente su un giocatore: “Ci è voluto più tempo”, queste le sue parole.

Dopo diversi mesi di attesa è finalmente tornata la Champions League e la prima squadra italiana ad andare in scena è stata il Milan. I rossoneri, per la prima volta agli ottavi dopo ben nove anni dall’ultima volta, hanno ben figurato contro il Tottenham di Antonio Conte e si sono assicurati la sfida di andata con un 1-0 firmato Brahim Diaz. Il risultato va stretto al Diavolo, autore di una buonissima gara e al termine della sfida Pioli è parso soddisfatto di quanto visto.

Milan, vittoria e sorrisi: per Pioli la crisi è passata

La sfida contro il Tottenham è arrivata in un momento di stagione delicatissimo per il Milan. I rossoneri, seppur reduci da una vittoria contro il Torino, sembravano aver perso quel brio e quella vitalità che gli aveva garantito, quasi a sorpresa, la vittoria dello scudetto nella passata stagione. La gara vinta in casa per 1-0 contro il Toro, seppur giocata sottotono, sembra però aver dato una scossa agli uomini di Pioli, come dimostrato dalla gara di Champions.

La vittoria contro il Tottenham di Conte ha rappresentato un tassello importante per la stagione del Milan, sebbene ci sia ancora una sfida di ritorno da giocare e che si preannuncia apertissima, ed il primo ad esserne sicuro è Stefano Pioli. Il tecnico ex Lazio nel post partita a Sky ha parlato del momento dei suoi, ma non solo.

“Per quello che vedo negli allenamenti il Milan è guarito. Vedo gli atteggiamenti giusti, siamo una grande squadra, è giusto che ci si aspetti tanto da noi”, si esprime così Pioli dopo la sfida di Champions. Una frase che di certo non poteva passare inaspettata e che suona come un avvertimento per i prossimi avversari in calendario. Il tecnico rossonero è parso soddisfatto di quanto visto in campo e soprattutto dell’atteggiamento avuto dai suoi, perfetti nel mettere in partica il canovaccio tattico preparato. L’ex Lazio e Fiorentina non ha però solo parlato di gruppo ma anche di singoli: tra questi anche De Ketelaere.

Pioli sicuro: ecco il suo pensiero su De Ketelaere

La questione Charles De Ketelaere è ormai estremamente nota dalle parti di Milanello. Il belga, che sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti della scorsa estate, ha fin qui fatto molta fatica e nella sfida di Champions col Tottenham, subentrato nel finale per il match winner Brahim Diaz, non è ancora una volta riuscito a lasciare il segno, sbagliando anche un gol clamoroso pochi istanti dopo il suo ingresso.

Nel post partita Pioli ha parlato anche di lui ed ha dichiarato: “Ha avuto più tempo di quello che pensavamo per inserirsi. Ora sta meglio fisicamente, sta meglio mentalmente”. L’allenatore rossonero ha poi aggiunto che anche lui, proprio come i tifosi, ha sperato che potesse arrivare il gol del numero 90, anche e soprattutto in vista della gara di ritorno, ma in ogni caso queste sue dichiarazioni possono far ben sperare i supporter rossoneri: che sia il momento di svolta dell’avventura di De Ketelaere al Milan?