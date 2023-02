Il tatuaggio di Lozano fa scendere la ‘lacrimuccia’ ai tifosi napoletani

Hirving Lozano ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, con l’esterno d’attacco messicano che ha fatto emozionare i tifosi napoletani.

Il Napoli sta continuando a correre ad un ritmo impressionante in campionato, con gli azzurri che hanno addirittura allungato a +15 sull’Inter dopo il successo sulla Cremonese ed il pareggio dei nerazzurri contro la Sampdoria.

Sono tanti i protagonisti di questa straordinaria cavalcata che sta portando il Napoli allo scudetto, ma anche in una stagione simile c’è chi non è riuscito ad attirare le simpatie dei tifosi azzurri. E’ il caso di Hirving Lozano, con l’esterno d’attacco spesso beccato dai tifosi anche via web per le sue prove scialbe e la sensazione è che le strade del giocatore e degli azzurri possano separarsi a fine stagione.

Troppi bassi e pochi alti: Lozano continua a non convincere

La stagione che sta disputando il Napoli è di altissimo livello ma, nonostante tutto, Hirving Lozano sta continuando a deludere società e tifosi. L’esterno messicano che, va ricordato, è stato il secondo acquisto più caro dell’era De Laurentiis, sta vivendo l’ennesima stagione ondivaga all’ombra del Vesuvio, avendo spesso troppi bassi e pochissimi alti, con la tifoseria che da tempo sembra aver ormai perso le speranze in lui. Quando gioca, Lozano puntualmente delude ed il giocatore viene così criticato dai tifosi, mentre alcuni via web chiedono che sia Politano ad essere il titolare inamovibile sull’esterno di destra.

Non vuole mollare, invece, Spalletti che nelle ultime partite gli ha dato fiducia, preferendolo proprio all’ex Inter e sorprendendo i tifosi. L’allenatore toscano crede ancora che Lozano possa redimersi in questa stagione ed il messicano dopo la sfida contro la Cremonese ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente a DAZN il proprio tecnico per puntare così spesso su di lui e che ciò lo spinge a lavorare ancora di più. Il giocatore sa di non essere riuscito ancora a convincere i tifosi, ma ha dichiarato che il gol prima o poi arriverà.

Al momento il futuro di Lozano a Napoli è incerto e a fine stagione le strade potrebbero anche separarsi. Nel frattempo, l’esterno d’attacco messicano sta cercando di conquistare i tifosi azzurri fuori dal campo, con l’ex PSV che si è fatto fare un tatuaggio che di certo li emozionerà.

Tatuaggio per Lozano: la dedica emoziona i tifosi azzurri

Venerdì prossimo il Napoli sarà impegnato nell’anticipo di Serie A contro il Sassuolo e c’è la possibilità di rivedere ancora una volta Lozano dal primo minuto. Spalletti gli sta dando tante occasioni per mettersi in mostra ed il messicano vuole ripagare questa fiducia, sperando di ritrovare presto la via del gol per poter far gioire i tifosi azzurri. Nel frattempo, Lozano ha fatto felici i tifosi fuori dal campo, con il giocatore che si è fatto fare un tatuaggio con una dedica davvero speciale.

Come mostrato dal tatuatore Enzo Brandi attraverso la propria pagina facebook, Lozano si è fatto tatuare sul piede un mulino al vento ed il golfo di Napoli con il Vesuvio, con il messicano che ha così omaggiato le sue due squadre europee in cui ha giocato. Il mulino, infatti, è dedicato al PSV visto che è il simbolo di Eindhoven, mentre il golfo di Napoli con il Vesuvio è ovviamente dedicato alla città della squadra azzurra.

Una dedica che emozionerà di sicuro i tifosi del Napoli che nella prossima partita, magari, saranno più teneri con Lozano qualora non dovesse fare bene.