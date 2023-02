Vicky Mihajlovic mostra la chat privata: messaggio commovente da una ‘sconosciuta’

La figlia di Sinisa Mihajlovic ha pubblicato nelle sue storie una chat privata con un messaggio da parte di una sconosciuta: le parole sono commoventi.

Il 2022 è stato un anno davvero drammatico per il calcio italiano e in generale, con Sinisa Mihajlovic che ci ha lasciato dopo una dura e coraggiosa lotta contro la leucemia.

L’ex allenatore di Milan, Bologna e Sampdoria, tra le tante, non si era mai arreso ed ha lottato fino all’ultimo contro un male che alla fine è riuscito a portarselo via. Un male che ha fatto soffrire anche la sua famiglia che ha combattuto al suo fianco dimostrando il suo stesso coraggio e la sua stessa forza, con la moglie Arianna che è stata un vero esempio di amore e dedizione. Proprio la moglie di Mihajlovic, di recente, ha voluto dare sfogo alle sue emozioni via social.

Arianna Mihajlovic si sfoga via social: le sue parole sono chiare

Quella contro la leucemia è stata una lotta ‘impegnativa’ per Sinisa Mihajlovic e per tutta la sua famiglia. L’allenatore serbo ha passato momenti davvero duri, soprattutto all’inizio, ma poi è riuscito ad affrontare il suo male a testa alta anche grazie alla sua famiglia che gli è sempre stata vicino. Purtroppo, alla fine, la malattia ha portato via Mihajlovic dai suoi cari, lasciando un vuoto che è impossibile da colmare, con la sua famiglia che ora sta cercando di andare avanti. In particolar modo la moglie Arianna Mihajlovic che, dopo tanta sofferenza, sta provando a ritrovare la sua serenità.

Tuttavia, pare che questo non sia stato visto in maniera positiva dall’esterno. Nella giornata di lunedì la moglie di Sinisa ha pubblicato un post via Instagram dove ha dato sfogo alle sue emozioni. In questo post, dove la si vede sorridere, Arianna ha scritto come ogni persona elabora il lutto in maniera personale e che lei fa fatica a tirare fuori le sue emozioni. La moglie di Sinisa ha aggiunto come preferisca che in pubblico la si veda sorridente, perché è quando è da sola che il suo cuore piange per il marito scomparso, affermando come questo sia il suo modo di elaborare il lutto.

Parole abbastanza chiare, dove si percepisce il dolore che ancora oggi prova Arianna benché in pubblico possa apparire solare. Lo stesso provano anche le figlie di Sinisa e di recente la figlia Viktoria, anche lei su Instagram, ha voluto pubblicare una storia il cui contenuto mostra quanto la famiglia Mihajlovic fosse unita attorno al compianto Sinisa e non solo.

Messaggio commovente per la famiglia Mihajlovic: il contenuto fa brillare gli occhi

Anche nei momenti difficili, la famiglia Mihajlovic ha sempre dimostrato grande amore ed unione e il post pubblicato dalla figlia di Sinisa Viktoria Mihajlovic lo conferma. Nelle sue storie di Instagram, infatti, la figlia di Mihajlovic ha voluto pubblicare il contenuto di una chat privata, rivelando un messaggio davvero commovente dove si leggono parole che fanno brillare gli occhi per l’emozione.

Il messaggio in questione arriva da parte di una “sconosciuta” (oscurato il nome della mittente ndr.) che lavorava in un ristorante della Costa Smeralda dove la famiglia Mihajlovic era solita andare.

La donna ha scritto alla figlia di Mihajlovic che in quel tempo lei era lontana da casa ma che, guardando la sua famiglia, vedeva tanto amore, lo stesso che la legava alla propria famiglia, pur riconoscendo che non fossero comparabili. Un amore che, secondo la donna, la famiglia Mihajlovic ha diffuso tutto intorno, un amore che “lega, unisce, connette e congiunge”.

Un messaggio davvero emozionante e che fa capire quanto amore ci fosse e quanto amore c’è ancora nella famiglia Mihajlovc.