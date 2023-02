Lutto Napoli: il calcio piange la scomparsa di Mario Zurlini

Grave lutto in casa Napoli: il calcio piange la scomparsa di Mario Zurlini, l’ex calciatore azzurro è scomparso all’età di 80 anni.

La società campana piange la scomparsa di uno dei calciatori più iconici degli anni 70, Zurlini si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì a un mese da quello che sarebbe stato il suo 81esimo compleanno.

Il mondo del calcio mondiale ed italiano in particolare ha dovuto negli ultimi mesi salutare alcuni dei volti più iconici di inizio millennio o di fine secolo scorso. Da Mihajlovic a Vialli i grandi nomi che sono venuti a mancare nel corso di fine 2022 ed inizio 2023 sono stati davvero tanti, alle volte anche molto giovani, in altri casi invece sorprendenti, soprattutto perchè magari purtroppo non più così tanto in copertina come in passato: è il caso questo di Mario Zurlini.

Mario Zurlini: un pilastro del Napoli anni 60 e 70

Per i tifosi del Napoli, soprattutto quelli di vecchia data, il nome di Mario Zurlini non è di certo nuovo, anzi, si tratta di uno di quei giocatori indimenticabili che hanno segnato col loro nome alcuni dei momenti più iconici della storia del club azzurro. Parma 1942, luogo e data di nascita, e Zurlini è anche calcisticamente nato nella squadra della sua città natale disputando due campionati di Serie B.

L’avventura con la maglia del Napoli del roccioso libero italiano è iniziata nel 1964 per poi durare 10 anni, un decennio di grande importanza per lui che proprio in Campania ha scritto alcune delle pagine più belle della propria storia e di quella della squadra azzurra, segnate da tantissime presenze ma non dalla convocazione in Nazionale.

Zurlini non ha infatti mai avuto la possibilità di vestire la maglia dell’Italia, nonostante nel 1970 fu tra i 40 calciatori preallertati per i successivi Campionati del Mondo in Messico in cui gli azzurri persero in finale contro il Brasile di Pelè. L’ex libero è passato alla storia con la maglia del Napoli non solo per le sue 197 presenze con la maglia del club, ma anche per un gol iconico siglato alla Juventus.

Zurlini e quel gol iconico: per sempre nella storia del Napoli

“Era il 7 marzo 1971 e a Torino perdevamo 3-0 quando di destro, io che sono sinistro, segnai un gol in sforbiciata”, ha rivelato lo stesso Zurlini parlando di quello che è uno dei suoi due gol in carriera con il Napoli, l’altro siglato in una vittoria 2-1 contro il Lanerossi Vicenza. L’ex libero, che nei suoi anni in Campania ha costituito una coppia di ferro con l’amico e compagno di reparto Panzanato, anche per questo sarà per sempre ricordato.

Zurlini si è spento all’età di 80 anni, a un mese dai suoi 81 che avrebbe compiuto il prossimo 17 di marzo, nella sua città Natale, Parma, dove tutta la sua vita, anche quella sportiva, è iniziata. L’ex Napoli lascia la moglie Linda e i figli Fabrizio, Davide, Cristian e Lorenzo a cui vanno le condoglianze.