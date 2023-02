Ebbene sì, c’è chi ha fatto meglio di Kvaratskhelia: il nome a sorpresa

Kvaratskhelia sta disputando un’ottima prima stagione con la maglia del Napoli, ma c’è chi ha fatto meglio di lui in una particolare statistica.

Il georgiano ha impressionato tutti per le sua qualità, ma un giocatore in particolare lo ha superato in una graduatoria molto specifica.

Kvaratskhelia è stato uno dei rinforzi estivi del Napoli: arrivato con la pesantissima eredità di Insigne, ha saputo mettere in mostra doti impressionanti superando ogni aspettative. Gli azzurri volano in classifica anche grazie a lui, che si è ritagliato sin da subito un ruolo da protagonista nello scacchiere di Spalletti: l’intesa con Osimhen sta dando frutti importanti. Tuttavia, c’è anche chi sta facendo meglio di lui: guardando le statistiche, balza all’occhio un dato impressionante.

Chi meglio di Kvaratskhelia? La statistica parla chiaro

Come anticipato, Kvaratskhelia ha dovuto fare i conti con l’eredità molto pesante di Insigne. Tuttavia, il georgiano ha dimostrato sin da subito di poter offrire soluzioni molto importanti rendendo anche meglio dell’ex capitano all’interno del 4-3-3 disegnato da Luciano Spalletti. Il numero 77 sta raccogliendo dati da top player: 18 presenze, 9 reti e 9 assist in Serie A a cui si sommano i 2 gol e 3 assist messi a referto in 5 partite di Champions League.

Questi numeri, uniti ovviamente al livello generale delle prestazioni, dimostrano l’impatto avuto dall’ex Rubin sul Napoli. La squadra sta dimostrando di essere molto competitiva e, di conseguenza, sogna di intraprendere anche un percorso soddisfacente in Europa oltre che in campionato. Per questo, la profondità della rosa sarà un elemento chiave: in tal senso, un non “titolarissimo” ha registrato numeri migliori di Kvara. Si tratta di Elmas.

La forza degli azzurri sta anche e soprattutto nella affidabilità delle seconde linee. Il macedone non è considerato un titolare, ma Spalletti non rinuncia mai a lui e spesso lo inserisce a partita in corso. L’ex Fenerbahce sta ripagando la fiducia con buone prestazioni e, soprattutto, con dei gol. Osservando una statistica specifica, Elmas ha registrato numeri migliori di quelli di Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il numero 7 ha messo a segno 6 reti trovando il gol con la media di uno ogni 139 minuti. Il georgiano ha invece una media di una rete ogni 148 minuti. La differenza non è certamente abissale, ma dimostra come Elmas sia molto importante fornendo il suo contributo a partita in corso.

Turnover in arrivo? Spalletti ci starebbe pensando

Il margine di vantaggio del Napoli in campionato è decisamente rassicurante. Dopo la vittoria con la Cremonese ed il seguente pareggio dell’Inter a Genova, gli azzurri dominano la classifica con 15 punti di vantaggio. Intanto la Champions League è alle porte e, di conseguenza, Spalletti potrebbe affidarsi al turnover durante le prossime partite di campionato.

Col Sassuolo, avversario di venerdì, potrebbero dunque vedersi dei cambiamenti. Secondo alcune indiscrezioni, proprio Elmas potrebbe avere la chance di scendere in campo dal 1′. Ad ogni modo, saranno decisivi gli ultimi allenamenti per fare chiarezza sulla probabile formazione che affronterà i neroverdi al Mapei Stadium: solo da sabato il Napoli penserà all’Eintracht Frankfurt.