Sassuolo-Napoli, la scelta di Spalletti: due titolari in panchina?

In vista della sfida di domani contro il Sassuolo, Luciano Spalletti avrebbe scelto di mettere in panchina due titolari.

Domani sera alle ore 20:45 il Napoli affronterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo nell’anticipo che aprirà la ventitreesima giornata di Serie A, con gli azzurri a caccia della settima vittoria consecutiva.

Un successo permetterebbe alla squadra di Spalletti di portarsi momentaneamente a +18 sull’Inter seconda classifica e di pensare con più tranquillità alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il Sassuolo, invece, vuole proseguire il suo buon momento di forma e deve ancora allontanarsi del tutto dalla zona rossa, distante solo sette punti. Per questo motivo, la sfida di Reggio Emilia non si prospetta facile per gli azzurri.

Napoli, niente distrazioni: Sassuolo altro banco di prova

Martedì prossimo il Napoli sarà di scena in Germania nell’inferno della Deutsche Bank Park, casa dell’Eintracht Francoforte, per disputare l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri hanno la forte convinzione di poter dire la loro anche in Europa e sognano di arrivare fino in fondo, ma prima di questa sfida devono pensare al futuro più prossimo che si chiama Sassuolo. Domani sera, la squadra di Spalletti se la vedrà con la formazione emiliana e non sono ammesse distrazioni, con i neroverdi che sono l’ennesimo banco di prova di questa stagione che la sta vedendo grande protagonista.

Per il Napoli, le partite contro il Sassuolo al Mapei Stadium non sono mai state semplici ed anche le statistiche lo confermano. Gli azzurri, infatti, hanno vinto solo 1 delle ultime 7 sfide disputate a Reggio Emilia e nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi per 2-2 e 3-3. L’ultima affermazione del Napoli sul campo del Sassuolo risale al dicembre 2019, con la squadra all’epoca allenata da Gattuso si impose 2-1 in rimonta grazie ad un gol di Allan e all’autogol nel finale di Obiang. Per ottenere il successo, il Napoli dovrà quindi concentrarsi esclusivamente sulla sfida di domani, senza pensare a quella di martedì contro l’Eintracht.

Pochi calcoli anche per Spalletti, con il tecnico azzurro che dovrebbe mettere in campo la miglior formazione possibile per ottenere altri tre punti. Tuttavia, l’allenatore toscano dovrebbe effettuare almeno due cambi rispetto all’ultima partita vinta contro la Cremonese.

Verso Sassuolo-Napoli: Spalletti prepara due novità di formazione

A ventiquattro ore dalla sfida contro il Sassuolo, Spalletti deve sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli non si farà condizionare dalla sfida di Champions League di martedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte e schiererà l’undici migliore possibile. Tuttavia, scrive il noto quotidiano romano, Spalletti sta preparando al meno due novità rispetto a quanto visto domenica contro la Cremonese.

A centrocampo, infatti, dovrebbe riposare Piotr Zielinski, con il polacco che dovrebbe essere sostituito da Elmas, mentre in attacco dovrebbe rivedersi Politano al posto di Hirving Lozano, titolare nelle ultime tre gare consecutive. Per il resto non dovrebbero esserci cambi, con i titolarissimi come Osimhen e Kvaratskhelia che partiranno regolarmente dal primo minuto. La partita che conta è quella contro il Sassuolo e Spalletti vuole assolutamente conquistare i tre punti.