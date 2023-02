Napoli, importantissima notizia sul futuro di Kvaratskhelia😮

Il futuro del calciatore del Napoli, il perno centrale del gioco di Luciano Spalletti, è gia deciso.

L’impatto di Khvicha Kvaratskhelia non ha eguali in Serie A se si pensa al quantitativo di reti e di assist che ha messo a segno a partire dall’inizio della stagione, cominciata prima a a causa dell’arrivo del Mondiale in Qatar.

Quello che per molti era un semplice rimpiazzo di Lorenzo Insigne sulla fascia, oggi √® diventato il perno attorno al quale ruota l’intera combriccola azzurra. Parliamo di un giocatore che ha appena compiuto 22 anni, ma che pu√≤ dirsi gi√† pronto per dire la sua in ogni palscoenico europeo e mondiale. Il colpo voluto da Cristiano Giuntoli √® obiettivamente un capolavoro che far√† scuola: con soli 10 milioni di euro il Napoli si √® assicurato uno dei migliori prospetti europei e non.

In queste ultime ore si sta parlando del suo futuro con la casacca azzurra. Arrivano buone notizie per la tifoseria che già considera Kvara come il nuovo idolo della città.

Napoli, Kvara giura fede

Il Napoli ha intenzione di godersi il talento di Kvaratskhelia per ancora molti anni. Di certo le voci di mercato che stanno circolando insistentemente nelle ultime ore sono spesso prive di fondamento. L’intenzione della societ√† sul talento georgiano √® chiara da diversi mesi: il Napoli punta tantissimo sulle qualit√† di Khvicha e al contempo il calciatore ha gi√† dato prova di amare tantissimo la terra partenopea.

Le conferme arrivano anche dal suo agente, Mamuka Jugheli, che, intervenendo su Calcio Napoli 24, ha fatto un pò di ordine sulle recenti voci di mercato. Jugheli ha confermato che il ragazzo a Napoli si sente come se fosse in Georgia e che ormai ha legato tantissimo non solo con il compagno di reparto Osimhen ma anche con Anguissa e Di Lorenzo. Khvicha inoltre gli ha promesso che in Italia non indosserà altra maglia se non quella azzurra.

Napoli-Kvara: le trattative proseguono

Niente paura per i tifosi del Napoli: le voci di un eventuale interessamento del Real Madrid per le geste di Khvicha sono soltanto fumo negli occhi. La societ√† √® intenzionata a rinnovare presto il contratto del numero 77 blindandolo con cifre molto importanti. Il Corriere dello Sport ha confermato tra l’altro che Giuntoli ha incontrato pi√Ļ volte il summenzionato agente Mamuka Jugheli.

Secondo il noto quotidiano sportivo, l’adeguamento di contratto sar√† formalizzato a tutti gli effetti dopo la fine di questa stagione che si spera possa concludersi con un successo azzurro. Sar√† il momento adatto per ufficializzare una volte per tutte il rinnovo contrattuale del georgiano.