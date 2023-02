Il ‘segreto’ di Spalletti spifferato da Raspadori: “Ha capito che…”,😬 perché arriva sempre il gol

Giacomo Raspadori ha spifferato il ‘segreto’ di Luciano Spalletti: “Ha capito che…”, ecco per quale motivo arriva sempre il gol.

Il centravanti del Napoli ha spiegato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport quale sia il ‘segreto’ del tecnico toscano per la fse offensiva: “Ha capito che…”, ecco perchè gli azzurri sono una vera e propria macchina da gol.

Il Napoli si gode il meritato vantaggio extra large in classifica sull’Inter seconda e si avvicina al ritorno della Champions League con l’entusiasmo e la convinzione giusta per provare a sognare un’impresa. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti sono stati fino a questo momento ingiocabili per quasi tutte le squadre di Serie A, perdendo solo la sfida di San Siro contro l’Inter e ottenendo ben 19 vittorie in 22 partite, un bottino notevole frutto tra le tante cose anche di una fase offensiva di assoluto livello.

Miglior attacco e miglior marcatore: l’attacco del Napoli è un meccanismo perfetto

In Italia da sempre si tende a dare molto più spazio alla fase difensiva che a quella offensiva, una caratteristica che ha portato spesso a favorire nella corsa allo scudetto le migliori difese più che i migliori attacchi. Il Napoli, sempre più vicino a vincere il titolo, ha sì la difesa meno battuta della Serie A, ma allo stesso tempo, in maniera ancor più evidente, fa coincidere un attacco stellare ed una manovra offensiva di livello europeo.

I 54 gol realizzati in appena 22 partite, per una media di oltre 2 gol a partita, sono un numero clamoroso, ancor di più se si pensa che l’Inter, seconda anche in questa classifica, dista ben 13 reti dai campani. Questo dato è frutto di più fattori ovviamente, tra questi c’è senza dubbio la presenza di attaccanti con grande fiuto del gol, come Osimhen, miglior marcatore del campionato, Kvaratskhelia ed anche ‘riserve’ di lusso come Raspadori e Simeone.

Il nigeriano ex Lille è ovviamente l’uomo copertina di questo luccicante attacco del Napoli, sia per i suoi 17 gol fin qui realizzati che per il carattere da leader che mostra ogni partita. Attorno al numero 9 ci sono però calciatori di grande utilità come ad esempio i già citati Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, proprio l’ex Sassuolo ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato il ‘segreto’ di Spalletti per la fase offensiva.

Raspadori, ecco il segreto di Spalletti: “Un solo obiettivo”

Raspadori è uno di quei calciatori fondamentali per Spalletti. L’ex Sassuolo non è la prima scelta offensiva del tecnico di Certaldo, ma grazie alla sua duttilità ed alle sue caratteristiche è stato in grado di ritagliarsi spazi importanti fino a qui realizzando anche 5 gol in stagione. Il centravanti maglia numero 81 ha parlato alla Gazzetta dello Sport del ‘segreto’ di questa fase offensiva spumeggiante dando grandi meriti allo stesso allenatore.

“Perchè il calcio che sviluppiamo fin dalla rimessa in gioco di Meret ha un solo obiettivo: il gol”, apre così il suo intervento Raspadori, il quale da quindi i meriti di questo meccanismo perfetto al proprio allenatore del quale dice: “Spalletti ha capito che, per le nostre caratteristiche, era più facile arrivare al risultato tramite il bel gioco”. Un attestato di stima da parte dell’attaccante verso il tecnico, ma soprattutto la conferma che alla base dei clamorosi risultati del Napoli non ci siano ‘segreti’, ma solo una struttura di gioco organizzata.