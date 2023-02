Eintracht Francoforte, la squadra ha avuto disposizioni precise per il Napoli: le regole da seguire

Sale l’attesa per il match di Champions fra Napoli ed Eintracht Francoforte: in tal senso, i tedeschi hanno istruzioni molto chiare.

La Champions League è già ripartita donando grandi emozioni e match molto interessanti: martedì sarà il turno degli azzurri.

Sono tornate le magiche notti europee: la Champions League è ripartita regalando grandi partite come PSG-Bayern, Borussia Dortmund-Chelsea e Milan-Tottenham. Settimana prossima sarà il turno degli altri quattro incroci, con gli occhi puntati sulle italiane (Napoli ed Inter), ma anche su Liverpool-Real Madrid, l’altro ottavo pirotecnico. Gli azzurri sfideranno l’Eintracht Francoforte: Olver Glasner, l’allenatore dei tedeschi, ha rivelato di aver fornito istruzioni molto precise ai suoi giocatori.

L’Eintracht Francoforte si prepara: ecco le istruzioni di Glasner

L’Eintracht Francoforte è campione d’Europa League in carica: un avversario tosto, ma sicuramente alla portata per il Napoli. I tedeschi sono attualmente sesti in Bundesliga con 35 punti raccolti in 20 partite e sono reduci dalla pesante sconfitta rimediata in casa del Koln per 3-0. La squadra di Glasner, ad ogni modo, può contare su talenti molto interessanti come N’Dicka, Knauff, Lindstrom e Kolo Muani, attaccante francese che sta disputando una buona stagione.

L’allenatore austriaco, parlando in conferenza stampa in vista della partita con il Werder, ha parlato dell’imminente impegno contro il Napoli. Nello specifico, ha espresso un concetto molto chiaro esponendo quella che, a tutti gli effetti, è una regola che ha imposto allo spogliatoio: “Abbiamo parlato solo del Werder Brema questa settimana. Lo staff sta riflettendo su come affrontare al meglio il Napoli da settimane. I giocatori, tuttavia, non ne sentiranno parlare e non vedranno immagini del Napoli fino a domenica”.

Il messaggio di Glasner alla squadra è molto chiaro: la testa, ora, deve essere solo sul Werder Brema. Per l’Eintracht Francoforte sarà una sfida molto importante per risollevarsi dopo la sconfitta con il Koln: solo da domenica si penserà al Napoli e alla partita di martedì sera che si giocherà in Germania.

Ad ogni modo, l’allenatore si è detto soddisfatto del lavoro della squadra in settimana: “C’era fuoco in allenamento”.

Per il Napoli c’è il Sassuolo: Spalletti punta sul turnover?

Anche il Napoli dovrà pensare al campionato prima della Champions League. La situazione degli azzurri, ovviamente, è molto differente: sono ben 15 i punti di vantaggio sull’Inter e, di conseguenza, Spalletti potrebbe optare per un po’ di turnover. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci spazio per giocatori come Olivera ed Elmas dal 1′. All’andata è stato un trionfo per il Napoli, che ha vinto 4-0 con tripletta di Osimhen e rete di Kvaratskhelia.

L’obiettivo è mantenere la costanza nei risultati dopo la vittoria con la Cremonese: il margine di vantaggio è molto ampio, ma Spalletti è stato chiaro: non sono concesse distrazioni. Solo dopo la partita di Reggio Emilia si penserà alla Champions League: vincere in Germania darebbe un grande vantaggio per la partita di ritorno.