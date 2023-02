Juventus, Bremer parla del ‘-15 in classifica’: “Il prossimo anno…”

Il difensore brasiliano ha detto la sua in merito alla vicenda della penalizzazione: l’ex Toro ha le idee chiare.

La penalità che ha colpito a freddo la Juventus è ancora una ferita fresca sia per la tifoseria che per la squadra stessa. Subire un declassamento in classifica di questo tipo fa molto male, in special modo se si pensa che la Juventus proveniva, almeno fino alla sfida del Maradona, da ben otto risultati vincenti consecutivi.

Ovviamente la questione penalizzazione non è ancora decisa del tutto. Come ben si sa la Juventus ha fatto immediatamente ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e spera che almeno la cifra della penalità possa essere calmierata o addirittura tolta definitivamente. Sta di fatto che il tema giuridico è fortemente sentito anche dai calciatori stessi che a più riprese hanno affermato che non ha fatto piacere ricevere una batosta di questo tipo considerando appunto che sul campo stavano comunque dicendo la loro.

In merito alla faccenda, molto complessa da tanti punti di vista e che è al centro del dibattito mediatico da almeno quattro mesi, si è espresso uno che ha già dimostrato di tenere alla Vecchia Signora nonostante il momento complicato: Gleison Bremer.

Juve, Bremer parla della penalizzazione

Durante la conferenza stampa di rito in compagnia di Massimiliano Allegri, alla vigilia dell’importantissima sfida di Europa League contro il Nantes, si è discusso anche del tema della penalizzazione, un duro colpo che non è stato ancora digerito del tutto da tutti i calciatori della Juventus, Bremer compreso.

Anzitutto si è parlato dell’ottimo momento del Nantes, che nelle ultime dieci partite ha perso solo contro il quotatissimo Olympique Marsiglia di Tudor. Non sarà affatto facile giocare contro una squadra in fiducia come quella francese che intende sfruttare alla grande l’opportunità di giocare in Europa (una cosa che non gli capita spesso).

Poi è sbucato fuori il tema della penalità inflitta ai bianconeri con il difensore brasiliano che, dopo aver parlato in generale del Nantes, ha risposto in maniera secca a una domanda di un giornalista: “É una partita importante, vogliamo arrivare in fondo guardando una gara alla volta. Il Nantes è una squadra ordinata che gioca bene. Penalizzazione? Ci hanno tolto 15 punti e non sappiamo se ce li ridaranno o no. Il prossimo anno inizieremo da zero e le aspettative saranno diverse”.